Arteaga: Formación, talento y disciplina, la apuesta de la UAdeC en su Licenciatura en Música

Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Arteaga: Formación, talento y disciplina, la apuesta de la UAdeC en su Licenciatura en Música
    La Escuela Superior de Música de la UAdeC ofrece una formación integral con múltiples acentuaciones instrumentales y de composición. FOTO: ESPECIAL

El programa académico impulsa la formación integral de intérpretes, compositores, educadores e investigadores con sólida preparación técnica, ética y cultural

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela Superior de Música, ofrece la Licenciatura en Música, un programa académico orientado a la formación integral de profesionistas capaces de desempeñarse en los ámbitos de la interpretación, la creación, la educación y la investigación musical, con alto sentido ético, compromiso social y pertinencia cultural.

Esta carrera universitaria responde a las exigencias del entorno artístico contemporáneo mediante un modelo educativo que privilegia el rigor técnico, la sensibilidad estética y la responsabilidad social, en consonancia con el marco normativo institucional y los principios establecidos en el Código de Ética de la UAdeC.

FORMACIÓN SÓLIDA CON ENFOQUE ÉTICO Y ACADÉMICO

El programa promueve la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas musicales a través de procesos de enseñanza-aprendizaje estructurados, evaluados y alineados con estándares de calidad académica.

El plan de estudios contempla diversas acentuaciones que permiten al alumnado especializarse de acuerdo con su vocación artística. Entre ellas destacan: Guitarra, Percusiones, Piano, Viola, Violín, Violoncello, Trompeta, Canto, Clarinete, Composición, Contrabajo, Educación Musical y Flauta.

Esta diversidad formativa fortalece la proyección profesional del estudiantado, al brindar herramientas específicas para el desempeño en distintos géneros, ensambles y campos laborales vinculados al arte sonoro.

PERFIL PROFESIONAL CON PROYECCIÓN ARTÍSTICA Y SOCIAL

Al concluir la licenciatura, las y los egresados contarán con una preparación integral como intérpretes, compositores, educadores y/o investigadores musicales, respaldada por conocimientos teóricos, prácticos y técnicos que les permitirán ejercer su profesión de manera innovadora y competitiva.

El perfil de egreso contempla habilidades para la interpretación pública, tanto como solista como en agrupaciones; criterio profesional para la valoración crítica de la música; dominio de la comunicación oral y escrita; así como competencias para la docencia en los niveles Básico y Medio Básico.

Asimismo, el programa fortalece la capacidad de realizar investigación musical, emplear tecnologías de la información y software especializado, crear obra original, difundir la cultura musical, liderar proyectos artísticos y coordinar trabajo colaborativo, contribuyendo de manera directa al desarrollo cultural de la sociedad.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información comunicándose a la Escuela Superior de Música a los teléfonos (844) 689 10 92 y (844) 689 10 93, o acudir al plantel ubicado en Ciudad Universitaria, carretera a México Km. 13, en Arteaga, Coahuila.

Cabe señalar que la Universidad mantiene abierta la convocatoria extemporánea; el registro para obtener la ficha del examen de admisión estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026 a través del sitio oficial https://www.uadec.mx/admisiones/.

