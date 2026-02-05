UAdeC celebrará el Mercadito San Valentín para impulsar el emprendimiento universitario

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero el Mercadito San Valentín, una iniciativa orientada a promover y visibilizar los emprendimientos de estudiantes y trabajadores universitarios, en un ambiente familiar y de convivencia, aprovechando la afluencia de la Ruta Recreativa dominical.

La actividad se desarrollará de 08:00 a 12:00 horas en la explanada de Rectoría, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza, esquina con la calle Salvador González Lobo, en la colonia República Oriente, con acceso libre para toda la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Forma UAdeC economistas con visión estratégica y alto impacto social

ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD Y ECONOMÍA UNIVERSITARIA

El Mercadito San Valentín reunirá una amplia oferta de productos elaborados por la comunidad universitaria, que abarcan rubros como alimentos y bebidas, ropa, accesorios, postres, repostería, dulces, artículos de colección y regalos, ideales para la temporada del Día del Amor y la Amistad.

Este esfuerzo busca incentivar el espíritu emprendedor, fortalecer habilidades comerciales y generar oportunidades reales de autoempleo, al tiempo que se fomenta el consumo local y la creatividad dentro de la comunidad universitaria.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON IMPACTO SOCIAL

La organización del evento está a cargo de la Subcoordinación de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, instancia responsable de la logística, difusión y registro de las y los participantes, como parte de las acciones institucionales para apoyar el emprendimiento y la innovación social.

Con este tipo de actividades, la UAdeC refrenda su compromiso con una educación integral que trasciende las aulas y promueve el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad, al tiempo que abre espacios de interacción con la sociedad coahuilense.