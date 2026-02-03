Arteaga mantiene bacheo permanente en cabecera y ejidos para mejorar la movilidad

La Administración Municipal 2025–2027 Arteaga Somos Todos mantiene de forma permanente el programa de bacheo, con labores continuas tanto en la cabecera municipal como en los ejidos, como parte de una estrategia integral orientada a conservar las vialidades en óptimas condiciones.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad y la movilidad, al propiciar un tránsito más ordenado para los automovilistas y brindar mayor protección a peatones y transeúntes.

