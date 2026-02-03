Arteaga mantiene bacheo permanente en cabecera y ejidos para mejorar la movilidad
La Administración Municipal busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la movilidad y atender de forma oportuna los reportes ciudadanos
La Administración Municipal 2025–2027 Arteaga Somos Todos mantiene de forma permanente el programa de bacheo, con labores continuas tanto en la cabecera municipal como en los ejidos, como parte de una estrategia integral orientada a conservar las vialidades en óptimas condiciones.
Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad y la movilidad, al propiciar un tránsito más ordenado para los automovilistas y brindar mayor protección a peatones y transeúntes.
Disponer de calles y avenidas en buen estado resulta fundamental para reducir riesgos, prevenir accidentes y reforzar el orden urbano en todo el municipio.
El Gobierno Municipal trabaja de manera constante en la atención de reportes ciudadanos, así como en el mantenimiento oportuno de las vialidades con mayor afluencia y de aquellas que presentan deterioro a causa del uso cotidiano y las condiciones climáticas.
La Administración encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores refrenda su compromiso de continuar construyendo, día con día, un municipio más seguro, ordenado y limpio, generando condiciones favorables para el desarrollo y el bienestar de las y los habitantes de Arteaga.