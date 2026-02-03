Arteaga mantiene bacheo permanente en cabecera y ejidos para mejorar la movilidad

Coahuila
/ 3 febrero 2026
    Arteaga mantiene bacheo permanente en cabecera y ejidos para mejorar la movilidad
    Cuadrillas municipales realizan labores constantes de bacheo en calles de la cabecera municipal de Arteaga, como parte de una estrategia integral para conservar las vialidades en buen estado y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

La Administración Municipal busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la movilidad y atender de forma oportuna los reportes ciudadanos

La Administración Municipal 2025–2027 Arteaga Somos Todos mantiene de forma permanente el programa de bacheo, con labores continuas tanto en la cabecera municipal como en los ejidos, como parte de una estrategia integral orientada a conservar las vialidades en óptimas condiciones.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad y la movilidad, al propiciar un tránsito más ordenado para los automovilistas y brindar mayor protección a peatones y transeúntes.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores refrendó el compromiso de su administración de mantener calles y avenidas seguras y funcionales, atendiendo reportes ciudadanos y fortaleciendo la movilidad en todo el municipio.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores refrendó el compromiso de su administración de mantener calles y avenidas seguras y funcionales, atendiendo reportes ciudadanos y fortaleciendo la movilidad en todo el municipio. FOTO: CORTESÍA

Disponer de calles y avenidas en buen estado resulta fundamental para reducir riesgos, prevenir accidentes y reforzar el orden urbano en todo el municipio.

El Gobierno Municipal trabaja de manera constante en la atención de reportes ciudadanos, así como en el mantenimiento oportuno de las vialidades con mayor afluencia y de aquellas que presentan deterioro a causa del uso cotidiano y las condiciones climáticas.

Los trabajos de mantenimiento vial se extienden también a los ejidos, donde el Gobierno Municipal atiende el deterioro provocado por el uso cotidiano y las condiciones climáticas, priorizando la seguridad y el orden urbano.
Los trabajos de mantenimiento vial se extienden también a los ejidos, donde el Gobierno Municipal atiende el deterioro provocado por el uso cotidiano y las condiciones climáticas, priorizando la seguridad y el orden urbano. FOTO: CORTESÍA

La Administración encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores refrenda su compromiso de continuar construyendo, día con día, un municipio más seguro, ordenado y limpio, generando condiciones favorables para el desarrollo y el bienestar de las y los habitantes de Arteaga.

