Arteaga reforzará vigilancia en palapas; prevé duplicar inversión en obra pública

ARTEAGA, COAH.- El municipio de Arteaga podría casi duplicar su presupuesto destinado a obra pública con el respaldo del Gobierno de Coahuila, mientras mantiene operativos de vigilancia en palapas y espacios recreativos para prevenir irregularidades, verificar permisos y atender reportes ciudadanos por ruido excesivo. La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que el municipio dispone habitualmente de alrededor de 80 millones de pesos anuales para infraestructura, provenientes de recursos municipales y fondos federales, por lo que el apoyo estatal de 90 millones de pesos representaría un incremento importante en la capacidad de inversión.

“Con ayuda del gobernador estaríamos casi duplicando nuestro presupuesto en obra. Y eso es de gran ayuda y beneficio para todos los arteaguenses”, expresó. OPERATIVOS EN PALAPAS En materia de vigilancia, Sánchez Flores informó que los operativos en palapas se realizan de manera constante, principalmente durante los fines de semana, con la participación de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de Medio Ambiente. Explicó que las inspecciones contemplan la revisión de permisos, condiciones de funcionamiento y niveles de ruido, además de la aplicación de medidas cuando se detectan irregularidades relacionadas con menores de edad. Ante este tipo de situaciones, se contempla la clausura del establecimiento, mientras que los negocios que carecen de permisos reciben orientación para regularizar su situación ante las dependencias municipales. Cuando los establecimientos reinciden en incumplimientos, las autoridades pueden aplicar multas y sanciones administrativas, incluida la clausura.

Aunque no proporcionó una cifra actualizada de inspecciones o sanciones, aseguró que la vigilancia se mantiene de forma permanente debido a la afluencia de visitantes que acuden a Arteaga para realizar actividades recreativas. QUEJAS POR RUIDO EN VALLE DEL ORIENTE Y LOS LLANOS La alcaldesa también reconoció que los reportes por vecinos ruidosos se presentan principalmente en los fraccionamientos Valle del Oriente y Los Llanos, donde habitantes han denunciado música a volumen elevado o fuera de los horarios permitidos. Explicó que algunas quejas se reciben mediante grupos de WhatsApp, lo que permite solicitar la intervención de Seguridad Pública para verificar las condiciones y pedir a los responsables que disminuyan el volumen. Cuando las reuniones todavía se desarrollan dentro de los horarios establecidos, los elementos realizan una invitación preventiva; sin embargo, si el ruido continúa fuera del horario, las autoridades pueden intervenir nuevamente. Sánchez Flores sostuvo que estas acciones buscan mantener el orden en las zonas habitacionales y recreativas, sin impedir que Arteaga continúe siendo un destino de convivencia y esparcimiento para sus habitantes y visitantes.

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