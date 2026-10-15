Sequía prolongada reduce disponibilidad de agua en Coahuila; analizan bombardeo de nubes
Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, advirtió sobre los efectos de la falta prolongada de lluvias en la disponibilidad de agua
La falta de lluvias durante periodos de tres a cuatro meses ha complicado la disponibilidad de agua en distintas regiones de Coahuila, con una reducción en los niveles de los pozos y afectaciones en la captación, advirtió Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural del Estado.
El funcionario explicó que, aunque durante la primera mitad de 2026 se registró un balance favorable en el promedio estatal de precipitaciones, la sequía acumulada mantiene sus efectos y obliga a evaluar las condiciones hídricas más allá de las lluvias registradas en lo que va del año.
Ante este panorama, el Gobierno de Coahuila mantiene el programa de bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, una estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez y que ha despertado el interés de productores agropecuarios y representantes de la iniciativa privada.
Montemayor señaló que la continuidad de estas acciones dependerá de las evaluaciones de un comité técnico vinculado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que participan distintas dependencias encargadas de revisar la disponibilidad del recurso.
EVALÚAN CONTINUIDAD DEL BOMBARDEO DE NUBES
El Secretario detalló que el comité se reúne cada dos o tres semanas para analizar las condiciones de las presas, los niveles de almacenamiento y las necesidades de abastecimiento.
La expectativa es contar con una definición hacia finales de noviembre, aunque la decisión dependerá de los resultados técnicos y de factores como la cantidad de agua disponible y los volúmenes destinados al consumo de la Comarca Lagunera.
El funcionario también manifestó su expectativa de que se registren precipitaciones hacia finales de octubre, luego de que los pronósticos meteorológicos modificaran las previsiones que se tenían para septiembre.
Sin embargo, advirtió que la falta de lluvias en zonas como Múzquiz y las sierras de Santa Rosa y El Burro ha afectado la captación y disponibilidad de agua, lo que mantiene la preocupación por las condiciones de sequía en esas regiones.
PRESAS MANTIENEN NIVELES DESIGUALES
En cuanto al almacenamiento de las principales presas, Montemayor informó que la Lázaro Cárdenas se encuentra al 38 por ciento de su capacidad, mientras que la presa La Amistad registró un incremento cercano al 28 por ciento, sin precisar el periodo en que se produjo la variación.
En contraste, la presa Venustiano Carranza, ubicada en la región de Juárez, mantiene niveles muy bajos, de acuerdo con el reporte del funcionario.
Las diferencias entre los embalses reflejan la importancia de revisar las condiciones de cada región antes de determinar nuevas acciones para atender la disponibilidad de agua.
Por otra parte, el titular de Desarrollo Rural descartó que exista un reporte generalizado de muerte de ganado atribuible directamente a la sequía. No obstante, reconoció que pueden presentarse casos aislados relacionados con la edad avanzada o enfermedades de los animales.
El panorama hídrico, señaló, continuará sujeto a las lluvias que puedan registrarse durante las próximas semanas y a las evaluaciones técnicas que determinarán las medidas a seguir.