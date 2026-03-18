Arteaga se prepara para el turismo global con capacitación estratégica rumbo a Mundial 2026

La jornada se desarrolló en el Centro Social Arteaga y reunió a cerca de 50 participantes, entre ellos elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, así como prestadores de servicios como hoteleros, cabañeros, comerciantes, artesanos y cocineras tradicionales, además de personal del área de Turismo Municipal.

ARTEAGA, COAH.- Con la mira puesta en el escenario internacional que vivirá México en 2026, el Gobierno Municipal de Arteaga puso en marcha la capacitación “Coahuila Pa’l Mundo”, una estrategia orientada a fortalecer las competencias del sector turístico y de quienes mantienen contacto directo con visitantes.

PROFESIONALIZACIÓN ANTE UN ESCENARIO INTERNACIONAL

El arranque de la capacitación contó con la presencia de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, junto a Martha Moncada, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila, quienes subrayaron la relevancia de anticiparse al incremento en la afluencia de visitantes.

Durante su intervención, la edil destacó que Arteaga, como uno de los principales destinos de la Región Sureste, debe consolidar estándares de calidad en el servicio.

“Prepararnos desde ahora es clave para estar a la altura de un evento de carácter global y ofrecer experiencias que respondan a las expectativas del turismo internacional”, afirmó.

ENFOQUE INTEGRAL EN ATENCIÓN Y PROMOCIÓN

La capacitación fue impartida por Melissa García, directora de Pueblos Mágicos de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal e Inspira Coahuila, integrando contenidos enfocados en cultura turística, inclusión, fortalecimiento de la identidad local y herramientas básicas de inglés aplicado al servicio.

Asimismo, se abordaron lineamientos para el uso adecuado de la marca turística del Estado, así como estrategias para proyectar las fortalezas naturales y culturales del municipio.

La alcaldesa reiteró que el objetivo es posicionar a Arteaga como un destino complementario para quienes visiten el país durante la justa deportiva, destacando su oferta de naturaleza, gastronomía y hospitalidad.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar una atención más profesionalizada y competitiva, alineada a las exigencias del turismo contemporáneo.