Asegura FGR más de 47 mil litros de combustible durante cateo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila aseguró 47 mil 319 litros de combustible durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Hipódromo de Monclova, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia anónima. A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el Ministerio Público Federal inició las indagatorias correspondientes y obtuvo de un juez de Control especializado la autorización para realizar la técnica de investigación.

Con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, las autoridades aseguraron cuatro bombas dispensadoras de gasolina, 47 mil 319 litros de combustible, el inmueble y numerario. Durante el operativo, elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil Municipal brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de las diligencias. El Ministerio Público de la Federación continúa con la integración de la carpeta de investigación por posibles delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por lo que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes.

La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal y recordó a la ciudadanía que cuenta con líneas de denuncia anónima disponibles las 24 horas, los 365 días del año. En Torreón, el número es 871 749 0534; en Saltillo, 844 416 2063; en Monclova, 866 639 0241; en Piedras Negras, 878 724 4343, y en Ciudad Acuña, 877 772 3745. También está disponible el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

Temas

Cateos Decomisos hidrocarburos

Localizaciones

Coahuila Monclova

