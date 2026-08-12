Asegura FGR más de 47 mil litros de combustible durante cateo en Monclova

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    Asegura FGR más de 47 mil litros de combustible durante cateo en Monclova
    Las autoridades aseguraron cuatro bombas dispensadoras de gasolina. CORTESÍA

La diligencia se derivó de una denuncia anónima relacionada con posibles delitos en materia de hidrocarburos

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila aseguró 47 mil 319 litros de combustible durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Hipódromo de Monclova, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia anónima.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el Ministerio Público Federal inició las indagatorias correspondientes y obtuvo de un juez de Control especializado la autorización para realizar la técnica de investigación.

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Con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, las autoridades aseguraron cuatro bombas dispensadoras de gasolina, 47 mil 319 litros de combustible, el inmueble y numerario.

Durante el operativo, elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil Municipal brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de las diligencias.

El Ministerio Público de la Federación continúa con la integración de la carpeta de investigación por posibles delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por lo que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes.

$!Como parte del cateo quedaron bajo aseguramiento el inmueble y numerario localizado en el lugar.
Como parte del cateo quedaron bajo aseguramiento el inmueble y numerario localizado en el lugar. CORTESÍA

La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal y recordó a la ciudadanía que cuenta con líneas de denuncia anónima disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

En Torreón, el número es 871 749 0534; en Saltillo, 844 416 2063; en Monclova, 866 639 0241; en Piedras Negras, 878 724 4343, y en Ciudad Acuña, 877 772 3745. También está disponible el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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