Asegura Guardia Nacional pipa con hidrocarburo en General Cepeda

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Asegura Guardia Nacional pipa con hidrocarburo en General Cepeda
    La pipa quedó asegurada ULISES MARTÍNEZ

La unidad fue localizada abandonada a un costado de la carretera Saltillo-Torreón y quedó a disposición del Ministerio Público Federal

GENERAL CEPEDA, COAH.- Un tractocamión con autotanque que transportaba una carga aproximada al 95 por ciento de su capacidad con presunto hidrocarburo fue localizado fuera de la carretera Saltillo-Torreón, en el municipio de General Cepeda.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 39+300 del tramo Entronque Puebla-La Esperanza, con dirección hacia Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-obras-que-mejoran-la-vida-comunitaria-LA22554384

La unidad se encontraba a unos 50 metros de la carretera, dentro de un terreno baldío, situación que llamó la atención del personal de Seguridad Física de Pemex.

Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio para realizar una inspección. En el operativo también participó personal del Ejército Mexicano, adscrito al 69 Batallón de Infantería.

Durante la revisión, las autoridades informaron que no fueron localizados documentos que acreditaran la legal procedencia del combustible transportado. Tampoco se encontró a alguna persona en el lugar.

La unidad corresponde a un tractocamión Kenworth modelo 2015, de color blanco, con razón social Residuos Energéticos de Monterrey, S.A. de C.V., que remolcaba un autotanque gris con capacidad para 45 mil litros.

Finalmente, la pipa y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Saltillo, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar la procedencia de la carga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
hidrocarburos

Localizaciones


General Cepeda

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano