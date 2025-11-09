Aseguran 45 mil litros de huachicol en Coahuila durante el mes de octubre

Coahuila
/ 9 noviembre 2025
    Contenedores con hidrocarburos asegurados, parte de los 45 mil litros incautados en el mes pasado. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La FGR ha iniciado 217 carpetas de investigación en el estado durante 2025 por delitos relacionados con hidrocarburos, incluyendo posesión, transporte y tomas clandestinas

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en su informe mensual de resultados que los aseguramientos de hidrocarburos ilegales en el estado de Coahuila continúan registrándose.

De acuerdo con el informe, durante todo el pasado octubre, los elementos de la FGR realizaron, en coordinación con otras autoridades estatales y federales, un aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburos.

Según los datos, estos hidrocarburos se encontraron en uno de los 42 procedimientos que se realizaron aleatoriamente, donde la autoridad también recuperó sustancias y vehículos para la comisión de delitos.

Además, entre sus diligencias, la FGR destaca que durante ese mes se realizaron seis cateos, entre ellos, por lo menos uno del que resultó el aseguramiento de huachicol.

Aunque los 45 mil litros de hidrocarburos asegurados pueden resultar una cifra alta, en lo que respecta al mes pasado, el volumen asegurado bajó más de la mitad, pues al cierre de septiembre la autoridad reportó haber asegurado 123 mil litros.

Al respecto de estos casos, la FGR ha reiterado que las investigaciones realizadas en Coahuila dentro de ese marco tienen que ver con actos de posesión de hidrocarburos fuera de regla, transporte o traslado, así como con tomas clandestinas.

Tan solo en lo que va del año, la FGR ha reportado haber iniciado un total de 217 carpetas de investigación por delitos relacionados con los hidrocarburos en Coahuila.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

