Aseguran 45 mil litros de huachicol en Coahuila durante el mes de octubre

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en su informe mensual de resultados que los aseguramientos de hidrocarburos ilegales en el estado de Coahuila continúan registrándose.

De acuerdo con el informe, durante todo el pasado octubre, los elementos de la FGR realizaron, en coordinación con otras autoridades estatales y federales, un aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburos.

Según los datos, estos hidrocarburos se encontraron en uno de los 42 procedimientos que se realizaron aleatoriamente, donde la autoridad también recuperó sustancias y vehículos para la comisión de delitos.

Además, entre sus diligencias, la FGR destaca que durante ese mes se realizaron seis cateos, entre ellos, por lo menos uno del que resultó el aseguramiento de huachicol.

Aunque los 45 mil litros de hidrocarburos asegurados pueden resultar una cifra alta, en lo que respecta al mes pasado, el volumen asegurado bajó más de la mitad, pues al cierre de septiembre la autoridad reportó haber asegurado 123 mil litros.

Al respecto de estos casos, la FGR ha reiterado que las investigaciones realizadas en Coahuila dentro de ese marco tienen que ver con actos de posesión de hidrocarburos fuera de regla, transporte o traslado, así como con tomas clandestinas.

Tan solo en lo que va del año, la FGR ha reportado haber iniciado un total de 217 carpetas de investigación por delitos relacionados con los hidrocarburos en Coahuila.