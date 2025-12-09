Aseguran pirotecnia durante operativo preventivo en mercado de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Aseguran pirotecnia durante operativo preventivo en mercado de Ramos Arizpe
    La Dirección de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo el aseguramiento de material pirotécnico. FOTO: CORTESÍA

El material decomisado representa un riesgo potencial para la población, especialmente en temporadas de alto uso

El Gobierno Municipal informó que, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención para evitar riesgos a la población, la Dirección de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo el aseguramiento de material pirotécnico en un puesto del Mercado Manantiales.

Durante el operativo, elementos de la corporación decomisaron 27 paquetes de pirotecnia tipo “cebollitas”, con un peso aproximado total de 3 kilos con 880 gramos.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de material representa un riesgo potencial para la ciudadanía, especialmente en temporadas donde incrementa el uso de fuegos artificiales.

Protección Civil actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos y, como parte del procedimiento, la pirotecnia asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de llevar a cabo las investigaciones y acciones legales correspondientes.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, reiteró el compromiso de la corporación para mantener los operativos preventivos y exhortó a la ciudadanía a evitar la compra y uso de productos pirotécnicos no autorizados, a fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias.

Temas


Pirotecnia
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


Protección Civil

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

