Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Protección Civil de Coahuila reforzará fiscalización de pirotecnia
    La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila reforzó la recomendación de prohibir y regular el uso de pirotecnia para reducir riesgos durante la temporada. FOTO: CUARTOSCURO

Ramiro Durán pide a municipios limitar el uso de pirotecnia para reducir riesgo de lesiones e incendios urbanos y forestales

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió un comunicado a todos los municipios para reforzar la recomendación sobre la prohibición y regulación de la pirotecnia. La medida, avalada por el gobernador Manolo Jiménez, busca evitar que la población se exponga a riesgos innecesarios durante la temporada.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, enfatizó la importancia de la coordinación para proteger a la ciudadanía. Se citan incidentes recientes en la región y el estado como justificación principal, con un enfoque en la seguridad de las personas.

“Ya en estos días vimos lo que pasó en Pesquería, Nuevo León, lo que pasó en el municipio Francisco I. Madero, también donde algunos cuetes fueron los que lesionaron a unas personas”, señaló Durán.

El funcionario también alertó sobre el impacto ambiental y la alta probabilidad de siniestros. El uso irresponsable de fuegos artificiales se ha convertido en un riesgo para áreas sensibles.

“Se ha comprobado que muchos de los cuetes estos que truenan en las calles, en los baldíos, en la sierra o son los principales provocadores de incendios urbanos y forestales", puntualizó el subsecretario.

La dependencia estatal trabaja para "normarlo" y exige que los establecimientos que se dedican a esta actividad cuenten con sus documentos en regla y un uso de suelo adecuado.

Ramiro Durán recordó que, si bien la competencia corresponde a la Sedena, la Subsecretaría interviene bajo el artículo 12 de la Ley de Protección Civil. Dicha legislación señala que las "actividades de alto riesgo a la población es competencia de nosotros".

Uno de los desafíos mayores es el comercio ilegal de pirotecnia proveniente de entidades colindantes y las plataformas digitales. Esto complica la fiscalización.

"Lo que estamos viendo yo también aquí mismo en la ciudad es que con Nuevo León traen la venta de allá o hasta el Mercado Libre, paquetería, y lo están tronando aquí", lamentó el Subsecretario.

La finalidad es actuar con un "protocolo de quien se sorprenda haciendo el uso de estos cuetes que puedan provocar un daño", reiterando que están prohibidas las detonaciones peligrosas.

