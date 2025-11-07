Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal

Eduardo Fuentevilla, trabajador del Poder Judicial Federal, quien en abril de este año protagonizó una escena en la que amenazó con “tablear” a un reportero en un retén antialcohol, ofreció una disculpa pública y concluyó el procedimiento penal iniciado en su contra, en Saltillo. El hecho ocurrió a finales de abril, cuando Eduardo Alonso Fuentevilla, secretario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, acudió al llamado de su hijo, quien había sido detenido en un retén antialcohol. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: resguardan a tres menores tras incendio provocado por su madre en vivienda familiar

En el video captado por los presentes y por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se observa que Fuentevilla llegó al sitio y lanzó una serie de comentarios lascivos contra elementos policiacos y periodistas. Una de las amenazas, tras manifestar que era de Sinaloa, fue: “Te mando a tablear”. Apenas unos días después del suceso, el principal agraviado y reportero de VANGUARDIA y EL GUARDIÁN decidió interponer una denuncia penal por el delito de amenazas, con el fin de que los hechos no volvieran a repetirse, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos.

Tras seis meses de procedimiento, donde se priorizó la salida a través de mecanismos alternos, Eduardo Fuentevilla accedió a ofrecer una disculpa pública al reportero Martín Rojas. Aunque en el Centro de Justicia Penal no se incluyó la audiencia donde formalmente podría darse fin al caso, Fuentevilla accedió a pedirle una disculpa pública anticipada frente a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. “Martín, antes que nada, como habíamos quedado y ya te lo había dicho: te ofrezco mis más sinceras disculpas por los acontecimientos de aquella noche. No es justificable lo que hice, pero sí me siento muy arrepentido y decirte que en mí puedes encontrar un amigo. Son mis más sinceras disculpas. Me encuentro muy, muy apenado por la situación que pasó”, expresó. Fuentevilla reiteró que desde el inicio del caso ya había solicitado una disculpa pública de forma personal y recordó que el proceso le dejó “un trago amargo”, toda vez que su familia también padeció linchamiento y amenazas. “Estamos en proceso de recuperación. Todos somos humanos; cometí un grave error y me queda tratar de controlar los impulsos. Cuando ofrecí las disculpas públicas a través de las redes sociales, me salió contraproducente porque recibí amenazas, incluso en contra de mi hija y de mis hijos. Mi hija tiene miedo de salir, de tantas cosas que se dijeron”, expuso Eduardo Fuentevilla.

Por otro lado, mencionó que hasta la fecha no le han comunicado en su trabajo si hubo alguna repercusión. Al respecto, el reportero dijo estar satisfecho con el arreglo, pues todos somos humanos, y agregó que nunca se pensó en obtener dinero del caso, sino que el objetivo siempre fue sentar un precedente. "Solo se buscaba el sincero arrepentimiento, y está dando la cara a todos los medios, porque al final del día él se llevó la peor parte del asunto por algo que se pudo haber evitado. Sin embargo, se hizo, y aquí está frente a todos", indicó. Ahora, ambas partes quedarán a disposición del llamado de la audiencia para concluir el caso por la vía del acuerdo y no proceder a la vinculación a proceso.