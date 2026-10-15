Sumarán 2 mil 200 árboles a la reforestación de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe incorporará 2 mil 200 árboles a sus acciones de reforestación como parte del programa Verde Verde Coahuila 2026, una iniciativa que reúne al Gobierno del Estado, el Municipio y la iniciativa privada para ampliar las áreas verdes y promover el cuidado del medio ambiente. Como parte de esta estrategia, este jueves se realizó una jornada de reforestación en el CECyTEC Felipe Santiago Carrillo Puerto, con la participación de autoridades estatales y municipales, así como de integrantes de la comunidad educativa.

Durante la actividad se informó que Grupo México donó 2 mil 100 árboles que serán distribuidos en diferentes puntos de Ramos Arizpe, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. A esta cantidad se sumarán 100 ejemplares destinados al plantel educativo, donde alumnos y maestros participarán en su plantación y cuidado. El programa forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y respaldadas en el municipio por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el objetivo de fortalecer la reforestación y mejorar las condiciones ambientales de la región. En representación del Gobierno Municipal, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, reiteró la disposición de la administración local para mantener la coordinación con las dependencias estatales y dar continuidad a los trabajos de reforestación en colonias y comunidades rurales.

El funcionario destacó la importancia de mantener la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos que contribuyan al mejoramiento del entorno y al desarrollo de espacios con mayor cobertura vegetal. Por su parte, Ana Sofía García Camil, subsecretaria de Vinculación, resaltó el trabajo coordinado entre municipios, empresas e instituciones educativas para extender este tipo de iniciativas a diferentes sectores de Coahuila.

Con la incorporación de los nuevos ejemplares, Ramos Arizpe se suma a las acciones estatales de Verde Verde Coahuila 2026, que buscan incrementar las áreas verdes mediante la participación de autoridades, empresas y ciudadanos. Además de la plantación, el programa contempla la participación de la comunidad en el cuidado de los árboles, a fin de favorecer su crecimiento y conservación, y contribuir a la recuperación de espacios verdes tanto en la ciudad como en las zonas rurales.