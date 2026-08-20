Atienden a paciente que ingirió fármacos tras presunta ruptura sentimental en Piedras Negras

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Coahuila
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    Atienden a paciente que ingirió fármacos tras presunta ruptura sentimental en Piedras Negras
    El personal médico realizó un procedimiento para retirar los medicamentos ingeridos.

La mujer recibió atención especializada después de ser trasladada al hospital

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Una mujer de 33 años, identificada como Karla, fue atendida durante los primeros minutos de este martes en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de ingerir medicamentos durante una crisis emocional relacionada con una ruptura sentimental.

Tras el reporte, la mujer fue trasladada al área médica del hospital, donde recibió atención especializada por parte del personal de salud. Los médicos realizaron un procedimiento para retirar los medicamentos que había ingerido y evitar mayores complicaciones.

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De acuerdo con el reporte médico, Karla permanece estable y bajo observación, mientras el personal del hospital mantiene seguimiento a su evolución y verifica su estado de salud.

Las autoridades no han informado mayores detalles sobre el caso. La atención oportuna permitió que la mujer recibiera valoración médica y permaneciera bajo vigilancia de los especialistas.

CÓMO ACTUAR EN ESTOS CASOS

Cuando una persona atraviesa una crisis emocional y existe la posibilidad de que haya ingerido medicamentos de manera intencional, lo más importante es actuar con rapidez y buscar atención médica. No se debe esperar a que aparezcan síntomas, ya que algunas intoxicaciones pueden presentar complicaciones después de varias horas.

$!La mujer fue trasladada al Hospital General de Zona número 11 del IMSS.
La mujer fue trasladada al Hospital General de Zona número 11 del IMSS. ESPECIAL

Si la persona está consciente, es recomendable mantenerla acompañada, evitar dejarla sola y procurar que permanezca en un lugar seguro mientras llega la ayuda. También es importante conservar los envases o empaques de los medicamentos ingeridos, ya que esta información puede ayudar al personal médico a determinar el tratamiento adecuado.

No se debe provocar el vómito ni administrar alimentos, bebidas u otros medicamentos como supuesto remedio, a menos que así lo indique expresamente un profesional de la salud. Intentar contrarrestar la intoxicación por cuenta propia puede aumentar los riesgos o dificultar la atención médica.

Además de atender la emergencia física, es importante tomar en serio la crisis emocional que originó el episodio. Una vez que la persona se encuentre médicamente estable, debe recibir acompañamiento y, de ser necesario, valoración profesional para atender la situación emocional y reducir el riesgo de que vuelva a ocurrir.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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