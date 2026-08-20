Atienden a paciente que ingirió fármacos tras presunta ruptura sentimental en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Una mujer de 33 años, identificada como Karla, fue atendida durante los primeros minutos de este martes en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, luego de ingerir medicamentos durante una crisis emocional relacionada con una ruptura sentimental. Tras el reporte, la mujer fue trasladada al área médica del hospital, donde recibió atención especializada por parte del personal de salud. Los médicos realizaron un procedimiento para retirar los medicamentos que había ingerido y evitar mayores complicaciones.

De acuerdo con el reporte médico, Karla permanece estable y bajo observación, mientras el personal del hospital mantiene seguimiento a su evolución y verifica su estado de salud. Las autoridades no han informado mayores detalles sobre el caso. La atención oportuna permitió que la mujer recibiera valoración médica y permaneciera bajo vigilancia de los especialistas. CÓMO ACTUAR EN ESTOS CASOS Cuando una persona atraviesa una crisis emocional y existe la posibilidad de que haya ingerido medicamentos de manera intencional, lo más importante es actuar con rapidez y buscar atención médica. No se debe esperar a que aparezcan síntomas, ya que algunas intoxicaciones pueden presentar complicaciones después de varias horas.

Si la persona está consciente, es recomendable mantenerla acompañada, evitar dejarla sola y procurar que permanezca en un lugar seguro mientras llega la ayuda. También es importante conservar los envases o empaques de los medicamentos ingeridos, ya que esta información puede ayudar al personal médico a determinar el tratamiento adecuado. No se debe provocar el vómito ni administrar alimentos, bebidas u otros medicamentos como supuesto remedio, a menos que así lo indique expresamente un profesional de la salud. Intentar contrarrestar la intoxicación por cuenta propia puede aumentar los riesgos o dificultar la atención médica. Además de atender la emergencia física, es importante tomar en serio la crisis emocional que originó el episodio. Una vez que la persona se encuentre médicamente estable, debe recibir acompañamiento y, de ser necesario, valoración profesional para atender la situación emocional y reducir el riesgo de que vuelva a ocurrir.