Saltillo: depresión y adicciones, principales causas de suicidios; ahorcamiento, método más usado

El estudio analizó todos los casos en la ciudad entre 2018 y 2024, periodo en el que la depresión concentró entre 45 y 70 casos anuales. Según el Implan, estos datos son evidencia de su peso como condición crítica de riesgo y la urgencia de fortalecer los servicios de detección, atención psicológica y acompañamiento emocional. El análisis señala que en segundo término se encuentran las adicciones, seguidas por los problemas sentimentales y económicos. En este último caso, se identificó una presencia constante a lo largo de los años, con picos de entre 8 y 10 casos, principalmente durante 2018, 2019 y 2020.

“Este comportamiento sugiere que la inestabilidad financiera, el desempleo o las cargas económicas representan un factor relevante dentro del contexto local”, indica el documento. Respecto a la tendencia en la serie anual en los años analizados, la depresión concentró el 68 por ciento de los casos; seguido de las adicciones con 10 por ciento; después los problemas sentimentales con 8 por ciento; y los problemas económicos que registraron un 5 por ciento.

AHORCAMIENTO, PRINCIPAL MÉTODO El estudio también analizó los métodos más utilizados en los suicidios consumados, encontrando que “el ahorcamiento es, por amplio margen, el método predominante en Saltillo”. Expuso que en todos los años analizados, este método concentra entre 63 y 83 casos anuales, representando la gran mayoría de los eventos registrados. En segundo lugar se ubicó la intoxicación, con cifras de entre tres y siete casos por año, mientras que el uso de arma de fuego apareció de manera esporádica, con registros de entre uno y cinco casos anuales. Los resultados sobre los métodos coinciden con el panorama nacional e internacional, al señalar que el ahorcamiento es un método de fácil acceso y alta letalidad. El análisis destaca “la importancia de trabajar en la reducción de acceso a medios letales, así como en la detección temprana y atención oportuna de las señales de riesgo, especialmente en entornos domésticos o comunitarios donde estas conductas pueden ocurrir”.

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Temas

Suicidio Depresión A20

Localizaciones

Coahuila Saltillo

