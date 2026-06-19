Saltillo: depresión y adicciones, principales causas de suicidios; ahorcamiento, método más usado

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    Saltillo: depresión y adicciones, principales causas de suicidios; ahorcamiento, método más usado
    La depresión concentró entre 45 y 70 casos anuales durante el periodo analizado, siendo la causa predominante. UNPLASH

Un estudio revisa los casos registrados en la ciudad entre 2018 y 2024 para identificar factores relacionados con el suicidio

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El estudio analizó todos los casos en la ciudad entre 2018 y 2024, periodo en el que la depresión concentró entre 45 y 70 casos anuales.

Según el Implan, estos datos son evidencia de su peso como condición crítica de riesgo y la urgencia de fortalecer los servicios de detección, atención psicológica y acompañamiento emocional.

El análisis señala que en segundo término se encuentran las adicciones, seguidas por los problemas sentimentales y económicos. En este último caso, se identificó una presencia constante a lo largo de los años, con picos de entre 8 y 10 casos, principalmente durante 2018, 2019 y 2020.

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“Este comportamiento sugiere que la inestabilidad financiera, el desempleo o las cargas económicas representan un factor relevante dentro del contexto local”, indica el documento.

Respecto a la tendencia en la serie anual en los años analizados, la depresión concentró el 68 por ciento de los casos; seguido de las adicciones con 10 por ciento; después los problemas sentimentales con 8 por ciento; y los problemas económicos que registraron un 5 por ciento.

$!Las adicciones ocupan el segundo lugar entre los factores asociados al suicidio, con el 10 por ciento de los casos registrados.
Las adicciones ocupan el segundo lugar entre los factores asociados al suicidio, con el 10 por ciento de los casos registrados. ESPECIAL

AHORCAMIENTO, PRINCIPAL MÉTODO

El estudio también analizó los métodos más utilizados en los suicidios consumados, encontrando que “el ahorcamiento es, por amplio margen, el método predominante en Saltillo”.

Expuso que en todos los años analizados, este método concentra entre 63 y 83 casos anuales, representando la gran mayoría de los eventos registrados.

En segundo lugar se ubicó la intoxicación, con cifras de entre tres y siete casos por año, mientras que el uso de arma de fuego apareció de manera esporádica, con registros de entre uno y cinco casos anuales.

Los resultados sobre los métodos coinciden con el panorama nacional e internacional, al señalar que el ahorcamiento es un método de fácil acceso y alta letalidad.

El análisis destaca “la importancia de trabajar en la reducción de acceso a medios letales, así como en la detección temprana y atención oportuna de las señales de riesgo, especialmente en entornos domésticos o comunitarios donde estas conductas pueden ocurrir”.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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