Atienden fallas en infraestructura hidráulica y sanitaria de Ramos Arizpe

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    Atienden fallas en infraestructura hidráulica y sanitaria de Ramos Arizpe
    Realizan trabajos de reparación y mantenimiento en Sindicalismo, avenida del Trabajo, Jaime Benavides Pompa y bulevar Del Valle. CORTESÍA

La EMAS realiza intervenciones en redes sanitarias que presentan deterioro por su antigüedad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha realizado trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario, mantenimiento de pozos y mejoramiento de la infraestructura de agua potable en distintos sectores de la ciudad, a través de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS).

Las intervenciones se han concentrado en zonas donde las redes sanitarias presentan deterioro por su antigüedad, así como en instalaciones hidráulicas que requieren mantenimiento para mejorar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento.

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Entre los trabajos realizados se encuentra la sustitución de tuberías de drenaje en las calles Artículo 123 y Primero de Mayo, además de la rehabilitación de un tramo del colector sanitario en la Zona Centro. También se llevaron a cabo intervenciones en las calles Sindicalismo y avenida del Trabajo, así como en Jaime Benavides Pompa y bulevar Del Valle.

En cuanto a la infraestructura de agua potable, las cuadrillas dieron mantenimiento a los pozos San José 2, Manantiales 9, San José 3 y Analco 3, además de realizar trabajos en líneas de conducción y redes de distribución.

Una de las intervenciones más recientes se realizó en la colonia Cactus, específicamente en la calle Hojasena, donde se atendieron obstrucciones en la red de drenaje que provocaban el retorno de aguas residuales hacia algunas viviendas.

$!Dan mantenimiento a los pozos San José 2, Manantiales 9, San José 3 y Analco 3.
Dan mantenimiento a los pozos San José 2, Manantiales 9, San José 3 y Analco 3. CORTESÍA

Para liberar el tramo afectado, personal de EMAS utilizó equipo hidroneumático y maquinaria de excavación. También se programaron trabajos complementarios en los registros domiciliarios para corregir las fallas y restablecer el flujo de las aguas residuales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio.

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“Estamos trabajando para mejorar las redes de agua y drenaje en nuestras colonias, atendiendo problemas que en muchos casos tienen años. Sabemos que algunas obras generan molestias mientras se realizan, pero son necesarias para contar con servicios más seguros y eficientes”, indicó.

El edil agregó que estas labores permiten atender fallas en la infraestructura y prevenir afectaciones mayores en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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