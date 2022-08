Después de un largo viaje a Finlandia para competir en el campeonato mundial de Tampere, María de Jesús López Jiménez, atleta velocista saltillense de alto rendimiento regresó a casa.

A sus 76 años, la madre de 2 mujeres y 2 hombres, y abuela de 4 pequeños, participó en el 24° Campeonato Mundial de Atletismo para Veteranos (WMAC 2022) del World Master Athletics, en Tampere, Finlandia, del 29 de junio al 10 de julio de este año.

Esta competencia se lleva a cabo cada 2 años para atletas mayores de 35 años de edad y en esta ocasión María de Jesús López consiguió una medalla de tercer lugar para México, aun cuando la atleta compitió con una lesión en su tobillo.

“Se me lesionó el tendón de Aquiles, que es el que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior de la pierna con el hueso del talón y permite el movimiento del pie, esencial para caminar, correr y saltar”.

Por eso, dice María de Jesús, que, aunque continuará con sus entrenamientos y realizando ejercicio diariamente, está considerando retirarse del campo.

“Estoy pensando que probablemente ya deba retirarme, pero ya veremos”, dice.

UNA VIDA ENTERA

María de Jesús, quien ha representado a Coahuila en competiciones nacionales y a México en internacionales, viene de una familia de deportistas.

“Mis hermanos y yo hacíamos box, bicicleta de montaña, atletismo, corríamos, toda la vida nos la pasamos en el ejercicio y yo llegué hasta acá”, comenta.

Sin embargo, es desde hace 15 años que practica atletismo, desde que vive en Saltillo pues es originaria de Charcas, San Luis Potosí.

Pero, a decir de ella, ‘aquí se ha forjado’, para las competiciones de alto rendimiento.

“Yo hago 100 metros planos, 200 metros planos, lanzamiento de bala y salto de longitud en la categoría femenil de 75 a 79 años”.

“Me he dedicado a entrenar, mis hijos no me creían que yo hago 19 segundos en los 100 metros planos, pero así es porque me he preparado, y todos pueden hacerlo, si yo puedo, ellos también”, dice.

