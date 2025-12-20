Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero

/ 20 diciembre 2025
    Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
    El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres) Eraldo Peres / AP

Tras 26 años de negociación, la oposición de Francia e Italia posterga la firma definitiva

A pesar de las intensas protestas de agricultores europeos y la resistencia política de países como Francia e Italia, Luiz Inácio Lula da Silva aseguró en la cumbre de Foz do Iguacu que existe una ruta trazada tras recibir una carta de la dirección de la UE con el objetivo de sellar el pacto el próximo mes.

El presidente brasileño, Lula da Silva, expresó su confianza en que el histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firme finalmente en enero de 2026.

¿POR QUÉ NO FIRMARON?
El retraso en la firma, que originalmente se esperaba para este fin de semana en Brasil, fue atribuido por Lula a una solicitud de tiempo adicional de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, necesita el respaldo de al menos dos tercios de las naciones miembros; sin embargo, la alineación de Italia con la postura de rechazo de Emmanuel Macron (Francia) otorgaría los votos necesarios para vetar la firma, prolongando una negociación que ha durado más de un cuarto de siglo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ACUERDO?
El acuerdo comercial no es solo un trámite arancelario, sino una de las zonas de libre comercio más grandes del planeta:

Si se firma, el acuerdo eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre ambos bloques, abarcando una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) mundial.

Francia lidera la oposición para proteger a sus agricultores, buscando el apoyo de Polonia, Bélgica, Austria e Irlanda para retrasar el avance. No obstante, Lula argumentó que Macron por sí solo no puede bloquear la voluntad del bloque.

Lula advirtió que el mundo está “ansioso” por negociar con el bloque sudamericano (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) y que, mientras se resuelve lo de la UE, continuarán trabajando con otros socios internacionales.

MERCOSUR ¿QUÉ SIGUE?
Por ahora, el Mercosur se mantiene a la espera de que la “voluntad política” de los líderes europeos supere las presiones internas, con la mira puesta en una ceremonia de firma que ponga fin a 26 años de incertidumbre diplomática.

(Con información de AP)

Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

