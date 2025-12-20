Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero

A pesar de las intensas protestas de agricultores europeos y la resistencia política de países como Francia e Italia, Luiz Inácio Lula da Silva aseguró en la cumbre de Foz do Iguacu que existe una ruta trazada tras recibir una carta de la dirección de la UE con el objetivo de sellar el pacto el próximo mes.

El presidente brasileño, Lula da Silva, expresó su confianza en que el histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firme finalmente en enero de 2026.

¿POR QUÉ NO FIRMARON?

El retraso en la firma, que originalmente se esperaba para este fin de semana en Brasil, fue atribuido por Lula a una solicitud de tiempo adicional de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, necesita el respaldo de al menos dos tercios de las naciones miembros; sin embargo, la alineación de Italia con la postura de rechazo de Emmanuel Macron (Francia) otorgaría los votos necesarios para vetar la firma, prolongando una negociación que ha durado más de un cuarto de siglo.