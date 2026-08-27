Atribuye Manolo Jiménez a ‘decisiones incomprensibles’ del PAN salida de Teo Kalionchiz

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Atribuye Manolo Jiménez a ‘decisiones incomprensibles’ del PAN salida de Teo Kalionchiz
    Manolo Jiménez señaló que la incorporación de Teo Kalionchiz al PRI fue una decisión personal y apuntó a diferencias entre militantes panistas de Coahuila y su dirigencia nacional. OMAR SAUCEDO

El gobernador señaló que la incorporación de Teo Kalionchiz al PRI fue una decisión personal, pero apuntó a diferencias de panistas coahuilenses con su dirigencia nacional

El gobernador Manolo Jiménez Salinas consideró que posibles movimientos de militantes del PAN en Coahuila podrían estar relacionados con “malas decisiones o decisiones incomprensibles” de la dirigencia nacional de ese partido, luego de ser cuestionado sobre la incorporación del diputado Teodoro Kalionchiz al PRI.

Al abordar el cambio de partido del legislador y una eventual migración de otros panistas, el mandatario calificó la decisión de Kalionchiz como personal y planteó que algunas determinaciones de este tipo podrían estar vinculadas con la relación entre la militancia de Coahuila y la dirigencia nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/rompe-diputado-teo-kalionchiz-con-la-bancada-del-pan-todo-es-por-y-para-coahuila-DG23070715

“Posiblemente parte de esas decisiones tienen que ver con las malas decisiones o decisiones incomprensibles por parte de la militancia panista de Coahuila hacia su dirigencia nacional”, declaró.

Jiménez Salinas sostuvo además que, en el ámbito local, su administración privilegia el trabajo conjunto independientemente de las diferencias partidistas a nivel nacional.

Sobre la incorporación de Kalionchiz, quien llegó al Congreso de Coahuila bajo las siglas del PAN, el mandatario insistió en que se trató de una determinación individual.

“Pues ahora sí que es una decisión personal. Realmente en Coahuila, como lo hemos dicho, no vamos ni para la izquierda ni para la derecha, aquí vamos puro para adelante, entonces aquí en lo local hacemos equipo, aliados políticos, independientemente los temas nacionales”, aseveró.

MANTIENE COORDINACIÓN CON HARFUCH

En materia de seguridad, Jiménez Salinas afirmó que mantiene comunicación frecuente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como parte de la coordinación entre el Estado y la Federación.

“Son reuniones que tenemos de manera frecuente, ya sea presenciales o también rebotando muchos temas en las zonas con la seguridad. Siempre ha habido un gran trabajo en equipo”, declaró.

El gobernador aseguró que existen coincidencias entre el modelo de seguridad implementado en Coahuila y algunas de las estrategias desarrolladas por el Gobierno federal.

“Él lo conoce muy bien, lo hemos platicado hace mucho tiempo y el modelo que implementa la Federación es un modelo en el cual tenemos muchas cosas similares”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/jorge-romero-niega-que-el-pan-haya-perdido-su-registro-en-coahuila-CJ23080534

También agradeció el respaldo que, dijo, ha recibido Coahuila de García Harfuch y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto a las acciones estatales, señaló que continuarán los operativos en carreteras y zonas limítrofes de Coahuila y sostuvo que la vigilancia debe mantenerse de manera permanente.

“Seguir reforzando, seguir blindando, lo hacemos de manera permanente. Aquí nunca hay que bajar la guardia, no hay que echar campanas al vuelo y en el tema de seguridad es el día a día”, afirmó.

PIDEN MANTENER VIGILANCIA MIGRATORIA

Jiménez Salinas también informó que la Secretaría de Gobierno mantiene coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en el seguimiento de los flujos migratorios por Coahuila.

De acuerdo con el gobernador, los indicadores en esta materia han disminuido; sin embargo, aseguró que pidió mantener los operativos y evitar relajar la vigilancia.

“Los números mejoraron muchísimo, pero por lo mismo les pedí que no nos confiáramos”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos
Funcionarios públicos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto