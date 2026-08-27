Atribuye Manolo Jiménez a ‘decisiones incomprensibles’ del PAN salida de Teo Kalionchiz

Al abordar el cambio de partido del legislador y una eventual migración de otros panistas, el mandatario calificó la decisión de Kalionchiz como personal y planteó que algunas determinaciones de este tipo podrían estar vinculadas con la relación entre la militancia de Coahuila y la dirigencia nacional.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas consideró que posibles movimientos de militantes del PAN en Coahuila podrían estar relacionados con “malas decisiones o decisiones incomprensibles” de la dirigencia nacional de ese partido, luego de ser cuestionado sobre la incorporación del diputado Teodoro Kalionchiz al PRI.

“Posiblemente parte de esas decisiones tienen que ver con las malas decisiones o decisiones incomprensibles por parte de la militancia panista de Coahuila hacia su dirigencia nacional”, declaró.

Jiménez Salinas sostuvo además que, en el ámbito local, su administración privilegia el trabajo conjunto independientemente de las diferencias partidistas a nivel nacional.

Sobre la incorporación de Kalionchiz, quien llegó al Congreso de Coahuila bajo las siglas del PAN, el mandatario insistió en que se trató de una determinación individual.

“Pues ahora sí que es una decisión personal. Realmente en Coahuila, como lo hemos dicho, no vamos ni para la izquierda ni para la derecha, aquí vamos puro para adelante, entonces aquí en lo local hacemos equipo, aliados políticos, independientemente los temas nacionales”, aseveró.

MANTIENE COORDINACIÓN CON HARFUCH

En materia de seguridad, Jiménez Salinas afirmó que mantiene comunicación frecuente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como parte de la coordinación entre el Estado y la Federación.

“Son reuniones que tenemos de manera frecuente, ya sea presenciales o también rebotando muchos temas en las zonas con la seguridad. Siempre ha habido un gran trabajo en equipo”, declaró.

El gobernador aseguró que existen coincidencias entre el modelo de seguridad implementado en Coahuila y algunas de las estrategias desarrolladas por el Gobierno federal.

“Él lo conoce muy bien, lo hemos platicado hace mucho tiempo y el modelo que implementa la Federación es un modelo en el cual tenemos muchas cosas similares”, explicó.