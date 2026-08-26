Jorge Romero niega que el PAN haya perdido su registro en Coahuila

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, negó que el partido haya perdido su registro a raíz de los resultados obtenidos en las elecciones locales de Coahuila, donde consiguió 2.29 por ciento de la votación para diputaciones. Romero explicó que el resultado sí tiene consecuencias para la operación del partido en la entidad, entre ellas la pérdida de prerrogativas estatales, pero aclaró que el registro nacional del PAN permanece vigente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El propio INE ha precisado que los partidos políticos nacionales no pierden su registro por no alcanzar 3 por ciento de la votación en una elección local. En estos casos, pueden perder prerrogativas locales y el acceso a diputaciones de representación proporcional, pero conservan su registro nacional y el derecho a participar en futuros procesos electorales. En Coahuila, el PAN obtuvo 27 mil 819 votos, equivalentes a 2.29 por ciento de la votación en la elección de diputaciones locales. El resultado se ubicó por debajo del umbral de 3 por ciento y derivó en la pérdida de sus prerrogativas estatales. EL PAN REORGANIZARÁ SU ESTRUCTURA EN COAHUILA Aunque el registro nacional permanece vigente, el resultado electoral también provocó cambios en la estructura interna del partido. El Comité Ejecutivo Nacional inició el procedimiento para disolver el Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente Estatal en Coahuila, de acuerdo con sus propios estatutos.

La dirigencia nacional sostuvo que el desempeño registrado en Coahuila no refleja el comportamiento electoral del PAN en el resto del País y adelantó que trabajará en la reconstrucción de su presencia política en la entidad. Romero reconoció el resultado obtenido en los comicios locales, pero insistió en que Acción Nacional mantiene su registro como partido político nacional, por lo que conserva su capacidad para competir en elecciones federales, estatales y municipales. De acuerdo con el INE, la diferencia entre perder el registro y perder prerrogativas locales es sustancial: mientras lo primero implica dejar de existir jurídicamente como partido, lo segundo supone perder determinados derechos y recursos dentro de una entidad, sin afectar el registro nacional.