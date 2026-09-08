Auditoría Superior revisa venta de terreno de la Sección 38 del SNTE en Torreón

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    Auditoría Superior revisa venta de terreno de la Sección 38 del SNTE en Torreón
    Integrantes de Magisterio en Acción por la Seguridad Social acudieron al Congreso de Coahuila para conocer el avance de la revisión solicitada por la venta del terreno del Seguro del Maestro. HOMERO SÁNCHEZ

Integrantes de Magisterio en Acción por la Seguridad Social señalaron que el predio habría sido vendido por alrededor de 18 millones de pesos, mientras avalúos comerciales ubicarían su valor entre 170 y 190 millones

Integrantes de Magisterio en Acción por la Seguridad Social (MASS), de la Sección 38 del SNTE, acudieron este martes al Congreso de Coahuila para conocer el avance de la revisión solicitada sobre la venta de un terreno del Seguro del Maestro ubicado en Torreón.

El grupo presentó desde junio una solicitud ante el Congreso para que se revisara la operación y se determinara si el proceso se realizó conforme a la normatividad y a los procedimientos establecidos por la institución.

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La petición surgió luego de que se difundiera la venta de un predio ubicado en los alrededores del Centro Recreativo de los Trabajadores de la Educación, en Torreón, por alrededor de 18 millones de pesos, pese a que, de acuerdo con los integrantes de MASS, avalúos comerciales estimarían su valor entre 170 y 190 millones de pesos. El terreno pertenece al Seguro del Maestro.

Gustavo García Torres, representante de MASS, explicó que, desde que presentaron la solicitud, los trabajadores no habían recibido información oficial sobre el trámite. Por ello, acudieron nuevamente al Congreso para conocer si el asunto había sido turnado a alguna comisión y si la Auditoría Superior del Estado ya intervenía.

Una comitiva fue recibida por la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, y por la diputada Beatriz Fraustro Dávila, quienes les informaron que la solicitud ya había sido canalizada a la Auditoría Superior del Estado y que actualmente se realiza la revisión correspondiente.

$!La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, informó a la comitiva que la solicitud fue canalizada a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, informó a la comitiva que la solicitud fue canalizada a la Auditoría Superior del Estado para su revisión. HOMERO SÁNCHEZ

De acuerdo con la información que recibieron durante el encuentro, los resultados de la revisión podrían conocerse hacia finales de diciembre o principios de 2027.

El profesor jubilado señaló que la exigencia forma parte de los reclamos que el grupo ha planteado sobre el manejo de los recursos destinados a la seguridad social de los trabajadores de la educación.

García también indicó que, desde la perspectiva del grupo, existen otros asuntos que requieren seguimiento, entre ellos temas relacionados con el Fondo de la Vivienda, el Seguro del Maestro, la Dirección de Pensiones y el servicio médico.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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