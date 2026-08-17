Aulas sensoriales: opción para desarrollar a menores con autismo en Coahuila

A través de la alianza con organizaciones expertas, la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC) financia la operación de aulas sensoriales diseñadas para el desarrollo y la adaptación social de los menores. Hasta el momento, la fundación ha recibido solicitudes para apoyar entre tres y cuatro aulas de este tipo en el estado, distribuidas en las regiones de Centro-Carbonífera, La Laguna y el Sureste, incluyendo una instalada en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

Lucía Garza Guerra, Directora General de la FEC comenta que la atención del espectro autista se basa en gran medida en el aspecto sensorial, ya que la comunicación con los niños se logra de mejor manera estimulando y desarrollando sus sentidos. Explicó que estas aulas no son espacios educativos convencionales, están equipadas con luces, olores, sonidos, columpios y albercas de pelotas diseñados específicamente para interactuar con los niños.

El objetivo primordial de estas herramientas es disminuir los niveles de ansiedad de los menores. Mediante terapias específicas, los niños aprenden a regularse y adaptarse a estímulos que en el día a día les resultan abrumadores o intolerables.

Por ejemplo, el uso guiado de columpios ayuda a los niños a tolerar movimientos bruscos. Un ejercicio de este tipo permite que un niño asimile la sensación de frenado de un camión de transporte público, evitando crisis de llanto o ansiedad cuando viaja con su madre rumbo a sus terapias u otras actividades. Al trabajar con sonidos, olores y exposición a la luz solar en un ambiente controlado, los menores se vuelven más funcionales, logrando adaptarse de mejor manera al entorno familiar, escolar y, a largo plazo, a su futura vida laboral.

EL RETO DEL DIAGNÓSTICO A pesar del incremento constante en el número de recién nacidos con este espectro, las familias enfrentan serias dificultades estructurales. Las madres de familia suelen reportar graves complicaciones para obtener un diagnóstico oficial. Ana Laura Pérez González, Directora Operativa y Claudia Peña Rodríguez, Coordinadora Estatal de Proyectos Estratégicos indican que apoyan estas asociación ya que cumplen con una función esencial para la sociedad. La ausencia de espacios públicos terapéuticos provoca que muchas familias opten por mantener a los niños en el aislamiento de sus hogares por falta de alternativas de atención. La proliferación de estas aulas busca evitar que el entorno limite el potencial de los menores. Dado que la FEC opera bajo un esquema de financiamiento y supervisión de indicadores, y no como operador directo de los programas, la expansión de estas aulas en Coahuila depende de la colaboración con asociaciones civiles locales que demuestren capacidad técnica, viabilidad administrativa y transparencia fiscal. A DETALLE Las aulas sensoriales son operadas de manera directa con la asociación a través de la página web cialaulainclusiva360.org Contacto: 84 866 17 14