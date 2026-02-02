Aumenta 20% la recaudación del predial en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe cerró el mes de enero con un importante avance en la recaudación del impuesto predial, al registrar un incremento del 20 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 y alcanzar una captación de 115 millones de pesos, cifra que perfila al municipio para cumplir e incluso rebasar la meta proyectada para este rubro.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos resultados son reflejo de la confianza que la ciudadanía y el sector productivo han depositado en la administración municipal, al señalar que empresas, familias de la zona urbana y habitantes de las comunidades rurales han acudido de manera responsable a cumplir con su contribución.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

“Este esfuerzo de las y los ramosarizpenses se traduce directamente en acciones concretas para la ciudad, en obras, servicios y programas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, subrayó el edil, al reconocer la participación de los contribuyentes en el fortalecimiento de las finanzas municipales.