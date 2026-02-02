Aumenta 20% la recaudación del predial en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Aumenta 20% la recaudación del predial en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino atribuyó los resultados a la confianza ciudadana. FOTO: CORTESÍA

Se alcanzó una recaudación de 115 millones de pesos en el primer mes del año

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe cerró el mes de enero con un importante avance en la recaudación del impuesto predial, al registrar un incremento del 20 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 y alcanzar una captación de 115 millones de pesos, cifra que perfila al municipio para cumplir e incluso rebasar la meta proyectada para este rubro.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos resultados son reflejo de la confianza que la ciudadanía y el sector productivo han depositado en la administración municipal, al señalar que empresas, familias de la zona urbana y habitantes de las comunidades rurales han acudido de manera responsable a cumplir con su contribución.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

“Este esfuerzo de las y los ramosarizpenses se traduce directamente en acciones concretas para la ciudad, en obras, servicios y programas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, subrayó el edil, al reconocer la participación de los contribuyentes en el fortalecimiento de las finanzas municipales.

$!Empresas, familias urbanas y comunidades rurales participaron en el pago del predial.
Empresas, familias urbanas y comunidades rurales participaron en el pago del predial. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, recordó que como parte de los incentivos dirigidos a los contribuyentes cumplidos, próximamente se realizará el sorteo correspondiente al mes de enero, en el cual se rifarán los primeros 200 mil pesos en premios, como reconocimiento a quienes efectuaron su pago en tiempo y forma.

TE PUEDE INTERESAR:Impulsa DIF Ramos Arizpe bienestar integral de adultos mayores con el programa ‘En plenitud’

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que durante el mes de febrero continúen aprovechando los beneficios del pago oportuno del impuesto predial, al destacar que cada peso recaudado se invierte en el bienestar, desarrollo y crecimiento de Ramos Arizpe.

