Tras las críticas luego de que el expresidente López Obrador llamara a través de sus redes sociales a donar recursos para Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su antecesor esté interviniendo en su gobierno y atribuyó las críticas al “machismo”.

“Es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las mujeres dependemos de otros, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer”, refirió.

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