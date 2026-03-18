Sheinbaum invita a Felipe VI a visitar México durante el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol que se disputará en el país (co-organizador del mismo junto a Canadá y Estados Unidos) del 11 de junio al 19 de julio, según han informado este miércoles fuentes de la Casa Real. En su carta dirigida al Rey español, Sheinbaum expresa que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”. La Casa del Rey ha recibido con agrado esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la “relación fraternal” de amistad entre los dos países, ha indicado a la agencia de noticias EFE. Una invitación que se ha conocido después de que Sheinbaum no descartara acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, tras las declaraciones realizadas el pasado lunes por Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo “mucho abuso”.

‘MUCHO ABUSO’ EN LA CONQUISTA El Rey Felipe VI reconoció este lunes que durante la conquista de América “hubo mucho abuso” por parte de los conquistadores españoles; aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto. Las declaraciones del monarca español se produjeron durante la visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, la cual permanecerá hasta el próximo 22 de marzo. El monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”. “Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, señaló Felipe VI en un diálogo informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y que quedó registrado en un video que la Casa Real subió en redes sociales. “Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, explicó. La exposición fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y las palabras del monarca representan un gesto de acercamiento con el gobierno de México exigió a España disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

“Ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas de lo que hoy es México. Es verdad que México es producto de todas ellas, del propio encuentro con españoles”, añadió Felipe VI en la muestra, que expone cerca de 250 piezas, muchas de las cuales nunca habían salido de México. Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo “para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”. El gesto del rey, cuya visita no estaba agendada, sigue a un primer gesto de acercamiento del ministro de Asuntos Españoles, José Manuel Albares, quien en noviembre pasado, al inaugurar la muestra, dijo que “la historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Es parte de nuestra historia compartid, no podemos negar la ni olvidarla”.

SHEINBAUM RECONOCE ‘GESTO’ DE FELIPE VI La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció como un “gesto significativo” las recientes declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien admitió públicamente que durante el periodo de la Conquista se cometieron abusos contra las poblaciones originarias. Durante su conferencia matutina de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria mexicana destacó que este posicionamiento representa un cambio en el tono de la relación bilateral, particularmente si se compara con años anteriores, cuando el gobierno español evitó pronunciarse sobre la solicitud formal de disculpa enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en un evidente enfriamiento diplomático entre ambos países. Sheinbaum subrayó que las palabras del monarca no solo tienen un peso simbólico, sino que abren la puerta a una nueva etapa de diálogo basada en el reconocimiento histórico. En ese sentido, valoró especialmente que Felipe VI hiciera estas declaraciones en el contexto de su visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, presentada en el Museo Arqueológico Nacional, lo que —dijo— refuerza el mensaje de acercamiento cultural y reconocimiento de las civilizaciones originarias. La presidenta no descartó que este nuevo escenario pueda traducirse en gestos diplomáticos concretos, incluida una eventual invitación al rey de España para visitar México, como parte de un proceso más amplio de reconstrucción de la relación bilateral. No obstante, también aprovechó para señalar las tensiones internas que generaron las declaraciones del monarca dentro de España. Sheinbaum criticó a sectores conservadores de ese país que reaccionaron negativamente, cuestionando lo que consideraron una postura innecesaria o revisionista del pasado colonial. Para la mandataria mexicana, estas críticas reflejan la persistencia de visiones que se resisten a reconocer los excesos cometidos durante la Conquista. En su mensaje, insistió en que el reconocimiento de los agravios históricos no debe entenderse como un acto de confrontación, sino como una oportunidad para construir una relación más madura y respetuosa entre ambas naciones. “Hay que reconocer estos gestos y seguir avanzando en el diálogo”, enfatizó. Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene como eje central la reivindicación de las grandes civilizaciones originarias de México, no solo en el discurso político, sino también en la promoción cultural y en la redefinición de la memoria histórica compartida con otros países, particularmente con España.

MÉXICO PIDE QUE ESPAÑA SE DISCULPE El reclamo de disculpas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la negativa española a hacerlo desataron una crisis en la relación bilateral que llevó al mandatario mexicano a declarar una “pausa” en las relaciones, aunque en la práctica, éstas continuaron. La negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a invitar al rey a su toma de posesión llevó al gobierno español a no enviar representante alguno al evento. Esta muestra forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias. Unos vínculos de los que habló el pasado enero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que “están con los pueblos originarios”. No obstante, la presidenta mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios por parte de España, una época histórica que fue “muy violenta”.

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