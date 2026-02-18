Aumenta cobertura en educación superior de Coahuila; muestra recuperación en último ciclo

La cobertura en educación Superior en Coahuila registró un incremento al cierre del ciclo escolar 2024-2025, al alcanzar 48.1 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Educación del Estado, siendo esta la más alta desde el ciclo escolar 2018-2019.

En dicho ciclo escolar, la población en edad de cursar este nivel era de 271 mil 373 personas, con una matrícula de 100 mil 32 estudiantes, lo que representaba una cobertura de 36.9 por ciento. En 2019-2020 el indicador subió a 39 por ciento y en 2020-2021 alcanzó 40.5 por ciento.

En los ciclos siguientes se observaron variaciones. En 2021-2022 la cobertura fue de 39.7 por ciento y en 2022-2023 descendió a 38.1 por ciento y para 2023-2024, con una población de 281 mil 705 jóvenes y una matrícula de 133 mil 263 estudiantes, el promedio se ubicó en 34.3 por ciento.

En el corte correspondiente a 2024-2025, la población es de 280 mil 694 personas y la matrícula asciende a 135 mil 120 estudiantes, lo que eleva la cobertura a 48.1 por ciento, el porcentaje más alto del periodo analizado.

En la Región Sureste, instituciones como el Instituto Tecnológico de Saltillo reportaron un aumento de casi 400 alumnos en su matrícula general respecto al ciclo anterior.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila, con presencia en distintas regiones del Estado, incrementó su matrícula en más de mil estudiantes durante el último año, para alcanzar 41 mil 779 alumnas y alumnos, lo que representa un crecimiento de 2.68 por ciento.

Asimismo, en octubre de 2025 se instaló el Consejo Estatal de Educación Dual, integrado por autoridades educativas y representantes de cámaras empresariales, con el objetivo de fortalecer la formación profesional a través del modelo Dual que combina la enseñanza en el aula con prácticas en el sector productivo.

La meta es que entre 2026 y 2030 la matrícula en este esquema crezca hasta 15 por ciento anual, lo que ampliaría las opciones de permanencia e inserción de jóvenes en la educación superior en Coahuila.<br />