Ssa reporta casi 2 millones de vacunas contra sarampión en una semana; suma 18.2 millones en 2025-2026

Noticias
/ 23 febrero 2026
    Ssa reporta casi 2 millones de vacunas contra sarampión en una semana; suma 18.2 millones en 2025-2026
    La Ssa sostuvo que la estrategia busca ampliar la cobertura y reducir el impacto del brote mediante la aplicación de dosis. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La autoridad sanitaria detalló el volumen de dosis aplicadas y los grupos de edad a los que se dirige la estrategia prioritaria

CDMX.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, del 13 al 20 de febrero, el sector salud aplicó 1 millón 968 mil 058 dosis de vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de las acciones para mitigar el brote de la enfermedad.

Con ese avance, el total de vacunas aplicadas contra el sarampión en poco más de un año llegó a 18 millones 220 mil 877 dosis, contabilizadas del 1 de enero de 2025 al 20 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte oficial.

La dependencia señaló que las acciones se realizan en coordinación con las instituciones que integran el sector salud, entre ellas el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población.

Como antecedente inmediato, la Ssa recordó que su último corte previo, difundido el 16 de febrero, indicaba que hasta el 13 de ese mes se habían aplicado 16 millones 252 mil 819 vacunas contra el sarampión, por lo que en siete días se sumaron casi dos millones de dosis para alcanzar 18.2 millones.

En el mismo periodo de referencia, la Secretaría de Salud reportó que hasta el viernes 20 de febrero se contabilizaron 10 mil 634 casos confirmados de sarampión y 28 mil 203 casos probables en México, además de 31 decesos asociados a esta enfermedad viral.

La dependencia, encabezada por David Kershenobich, indicó que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, así como a personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal o con esquemas incompletos.

En el panorama general, la Ssa sostuvo que la estrategia busca ampliar la cobertura y reducir el impacto del brote mediante la aplicación de dosis y la coordinación interinstitucional en todo el país.

