Coahuila
/ 9 noviembre 2025
    Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno
    Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía. FOTO: UNSPLASH

La Secretaría de Salud inició la aplicación de la vacuna contra el neumococo junto con las dosis contra covid-19 e influenza, tras registrarse más de 3,500 casos de neumonía en el estado, cifra superior a la del año pasado

El estado de Coahuila ha registrado un total de 3,550 casos de neumonía al cierre del mes de octubre, una cifra superior a la del mismo periodo de 2024. Ante este incremento y con la llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud inició la aplicación de la vacuna contra el neumococo, de manera simultánea con las dosis contra covid-19 e influenza.

De acuerdo con el boletín epidemiológico, 1,695 hombres han sido atendidos en clínicas y hospitales del estado por complicaciones de neumonía y bronquitis, mientras que 1,855 mujeres han recibido atención por las mismas causas. En conjunto, los 3,550 casos superan los 3,376 contagios registrados en 2024.

La dependencia estatal recordó que tanto el covid-19 como la influenza pueden derivar en neumonía cuando presentan complicaciones pulmonares. Por ello, exhortó a la población a aplicarse las vacunas correspondientes para reducir riesgos.

Aunque la inmunización no evita por completo los contagios, sí disminuye la posibilidad de agravamiento y decesos, señaló la Secretaría.

Para las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, la vacunación resulta esencial, ya que fortalece la protección durante los meses de frío y reduce las probabilidades de complicaciones graves.

En Saltillo, las vacunas se aplican en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en horario de 9:00 a 18:00 horas; en el Hospital General, durante la mañana; y en el Centro Médico Madero, ubicado junto al Hospital Universitario, de 8:30 a 13:30 horas.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

