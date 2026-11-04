Aumentará Agsal capacidad de suministro con nuevos pozos

“Seguimos, como bien dices, en la recta final del año. Vamos a seguir equipando pozos, como saben, a través del crédito que se nos concedió y el cual estamos utilizando para el equipamiento de pozos. Vamos a seguir en esta línea equipando algunos pozos de la zona urbana; el objetivo es irnos adelantando, ir preparando el próximo año, sobre todo para las épocas de calor”, explicó Vicente.

Aguas de Saltillo (Agsal) trabaja en el equipamiento de nuevos pozos para anticiparse a la temporada de mayor consumo de agua durante 2026 y reforzar el suministro en distintos sectores de la ciudad. Iván Vicente, gerente general de la empresa paramunicipal, informó que estas labores se realizan con recursos del crédito otorgado a la dependencia, con el objetivo de contar con infraestructura suficiente antes del inicio de las altas temperaturas, previstas a partir de febrero.

Además de fortalecer la infraestructura, el directivo destacó la importancia de la prevención ciudadana ante el pronóstico de un invierno frío. Por ello, Agsal puso en marcha la campaña “Protege tu medidor”, mediante la cual invita a los usuarios a aislar sus equipos para evitar daños por congelamiento, que pueden ocasionar desperdicio de agua y afectaciones materiales.

“La verdad que sí nos hemos dado cuenta que en los últimos años no hemos tenido incidencias tan significativas como años atrás. Por tanto, eso habla bien de la gente, que sí está concienciada en proteger el medidor. También la instalación de muchos de ellos ya los estamos haciendo en piso con el objetivo de que se resguarde un poquito más y no sufran los efectos del frío”, señaló.

En cuanto a las proyecciones de extracción, Iván Vicente detalló que durante las últimas semanas del año se prevé incorporar dos o tres pozos más, adicionales a los que ya entraron en operación. Asimismo, para el primer trimestre de 2026 se contempla poner en funcionamiento entre cuatro y cinco pozos adicionales.

“Alrededor de ocho pozos vamos a incorporar durante este año, más los que ya se incorporaron en años atrás. En total, alrededor de 17 pozos en esta administración de la mano y con el apoyo del municipio. La mayoría de los casos es en mejorar el servicio de la zona poniente y surponiente, que era la más delicada y en la que teníamos mayores problemas en la continuidad del servicio”, precisó.

La incorporación de esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad de suministro en 350 litros por segundo al cierre del año. Además, durante el primer trimestre de 2026, la paramunicipal proyecta sumar más de 150 litros por segundo, dependiendo de los avances en las perforaciones.

Finalmente, respecto al suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gerente de Agsal indicó que, tras las fallas registradas en septiembre, se reforzaron las reuniones de trabajo y las visitas conjuntas. Aseguró que el servicio de energía ha mejorado considerablemente, lo que, aunado a las lluvias recientes, ha permitido mantener la continuidad y estabilidad en el abasto de agua potable a la población.