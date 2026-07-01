Ausentismo escolar supera el 50% en la Región Sureste previo al fin del ciclo escolar

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    Ausentismo escolar supera el 50% en la Región Sureste previo al fin del ciclo escolar
    Aunque las evaluaciones ya concluyeron, autoridades educativas reiteraron el llamado a que el alumnado continúe asistiendo hasta el cierre oficial del ciclo escolar. OMAR SAUCEDO

Docentes reportan grupos con apenas 10 a 15 alumnos; Magaly Hernández propone revisar el calendario escolar

A pocos días del registro de calificaciones finales, programado para el 3 de julio según el calendario oficial de la Secretaría de Educación (SEDU), escuelas de educación básica de la Región Sureste de Coahuila registran un incremento en el ausentismo escolar. Las evaluaciones concluyeron desde hace más de una semana.

Maestros de preescolar, primaria y secundaria consultados señalaron que, aunque la asistencia varía entre planteles, el fenómeno es más evidente en preescolar y primaria. Explicaron que, de grupos con un promedio de 35 estudiantes, actualmente solo acuden entre 10 y 15 alumnos por jornada. Esto representa un ausentismo de entre el 57 y el 71 por ciento.

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En secundaria, añadieron, la situación es menos marcada, ya que al menos la mitad del alumnado continúa asistiendo. Los docentes señalaron que la disminución coincide con el periodo posterior a las evaluaciones finales, pues muchos padres consideran que sus hijos ya concluyeron las actividades académicas del ciclo escolar.

REVISIÓN DE CALENDARIO

Al respecto, la diputada local Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso de Coahuila, consideró necesario revisar el calendario escolar para que corresponda con los tiempos reales de evaluación.

“Desde hace un año les estuvimos diciendo que había que revalorizar el calendario escolar, porque los maestros calificamos y evaluamos desde el 15 de junio. Entonces, los niños ya saben, los padres de familia saben que sus hijos ya son evaluados y los mismos padres de familia son los que no envían a sus hijos a las escuelas, porque pues ya saben que son calificados”, expresó.

La legisladora sostuvo que el calendario debería ajustarse para que el ciclo concluya una vez terminado el proceso de evaluación. Señaló que, si las calificaciones se definen desde mediados de junio, no existe congruencia en extender las clases hasta el 15 de julio. Explicó que durante ese periodo las actividades corresponden principalmente al reforzamiento de conocimientos y ya no inciden en la evaluación final del alumnado.

Por su parte, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reiteró el llamado a madres, padres de familia y estudiantes para mantener la asistencia hasta la conclusión oficial del ciclo escolar, prevista para el 15 de julio.

El funcionario recordó que actualmente las escuelas desarrollan actividades de reforzamiento académico y formación integral. Por ello, insistió en que la presencia de los estudiantes sigue siendo importante.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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