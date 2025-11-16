Autores de iniciativa de Industria Inteligente en Coahuila se integrarán como consultores en el comité de IA del Senado

Roberto Díaz y Juan Manuel González, quienes a inicios de noviembre presentaron en el Congreso de Coahuila una iniciativa para regular la industria inteligente en el estado, participarán como miembros consultivos del comité de inteligencia artificial en el Senado de la República, donde se prepara una reforma constitucional en la materia.

Ambos fueron invitados el 12 de noviembre a una reunión con el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la comisión encargada de analizar y evaluar el desarrollo de la inteligencia artificial en México.

Durante el encuentro, se acordó trabajar en un taller que se realizará antes de la reforma propuesta y su incorporación como asesores del comité a partir de enero, en línea con los planteamientos que llevaron al Congreso local.