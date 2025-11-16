Autores de iniciativa de Industria Inteligente en Coahuila se integrarán como consultores en el comité de IA del Senado

    Roberto Díaz y Juan Manuel González fueron invitados a participar como miembros consultivos del comité de inteligencia artificial en el Senado de la República. FOTO: OMAR SAUCEDO

Los impulsores de la iniciativa estatal sobre industria inteligente participarán como miembros consultivos en los trabajos rumbo a una reforma constitucional en materia de inteligencia artificial.

Roberto Díaz y Juan Manuel González, quienes a inicios de noviembre presentaron en el Congreso de Coahuila una iniciativa para regular la industria inteligente en el estado, participarán como miembros consultivos del comité de inteligencia artificial en el Senado de la República, donde se prepara una reforma constitucional en la materia.

Ambos fueron invitados el 12 de noviembre a una reunión con el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la comisión encargada de analizar y evaluar el desarrollo de la inteligencia artificial en México.

Durante el encuentro, se acordó trabajar en un taller que se realizará antes de la reforma propuesta y su incorporación como asesores del comité a partir de enero, en línea con los planteamientos que llevaron al Congreso local.

$!En Coahuila, ambos presentaron la iniciativa para crear la Ley Estatal de Gestión Responsable, Segura y Ética de la Industria Inteligente.
En Coahuila, ambos presentaron la iniciativa para crear la Ley Estatal de Gestión Responsable, Segura y Ética de la Industria Inteligente. FOTO: CORTESÍA

El ingeniero Jesús Roberto Díaz García y el maestro en Derecho Juan Manuel González Zapata presentaron ante el Legislativo estatal la mencionada iniciativa para crear la Ley Estatal de Gestión Responsable, Segura y Ética de la Industria Inteligente. La propuesta toma como base la norma ISO/IEC 42001:2023, considerada la primera guía internacional para la gestión de sistemas de inteligencia artificial.

La iniciativa busca establecer requisitos obligatorios para la implementación, uso y administración de sistemas inteligentes por parte de personas físicas y morales en la entidad, mediante un modelo de clasificación de riesgos que considera el impacto potencial en la salud, la seguridad y los derechos fundamentales.

