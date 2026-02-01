Autoridades y empresarios acuerdan acciones para el ordenamiento de establecimientos en Torreón

TORREÓN, COAH.– Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto y continuar impulsando el desarrollo económico de la ciudad, el director de Inspección y Verificación sostuvo una reunión con representantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), a fin de implementar acciones relacionadas con el ordenamiento de los establecimientos en Torreón.

Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, informó que durante el encuentro se reiteró la importancia de mantener una relación cercana, ordenada y permanente entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial, para concretar acciones que promuevan la colaboración y permitan avanzar hacia una ciudad más competitiva, con una visión de desarrollo a largo plazo.

“Se trata de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial, sumar esfuerzos y construir acuerdos siempre dentro del marco legal, para la correcta operación de los establecimientos que hay en Torreón”, señaló.

El funcionario explicó que en la reunión se abordaron diversas líneas de acción, entre las que destacan las prórrogas para el pago del refrendo de licencias de funcionamiento; la impartición de cursos de primeros auxilios y manejo de extintores; la regularización de tarjetas de salud y los plazos para su obtención; así como las opciones para el pago del impuesto predial y su correspondiente refrendo, entre otros temas de interés para el sector.

Por su parte, representantes del CLIP manifestaron su disposición para colaborar de manera activa y responsable con la autoridad municipal, aportando su experiencia y conocimiento en la construcción de estrategias conjuntas que impulsen el crecimiento económico de la ciudad y fortalezcan el entorno de negocios.

Con este tipo de encuentros, la Dirección de Inspección y Verificación reafirma su compromiso de continuar trabajando bajo las directrices del alcalde Román Alberto Cepeda González, promoviendo un modelo de gobernanza basado en la coordinación, el diálogo y la corresponsabilidad, con el objetivo de sentar bases sólidas para un 2026 con mayores oportunidades y desarrollo para Torreón.