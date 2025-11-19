Avanza 80% la construcción de las redes troncales del proyecto Agua Saludable para la Laguna

Coahuila
/ 19 noviembre 2025
    Avanza 80% la construcción de las redes troncales del proyecto Agua Saludable para la Laguna
    Con agua superficial tratada del río Nazas, el proyecto reducirá riesgos a la salud asociados al arsénico y atenderá una demanda histórica de habitantes de Coahuila y Durango. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El proyecto Agua Saludable para la Laguna avanza 80% en sus redes troncales y busca sustituir el agua del acuífero contaminado con arsénico por agua superficial tratada del río Nazas

La Comarca Lagunera continúa dando pasos decisivos hacia un suministro de agua más seguro y de mejor calidad. El proyecto Agua Saludable para la Laguna, una de las obras hidráulicas más importantes para la región en décadas, registra un avance del 80 por ciento en la construcción de sus redes troncales de distribución, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

$!Las obras de Agua Saludable para la Laguna avanzan en sus líneas de conducción, consideradas la columna vertebral del sistema.
Las obras de Agua Saludable para la Laguna avanzan en sus líneas de conducción, consideradas la columna vertebral del sistema. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Estas líneas de conducción —consideradas la columna vertebral del sistema— se prevé queden concluidas a finales de 2025.

Con su operación, se abastecerá a los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, además de cubrir alrededor del 30 por ciento de la ciudad de Torreón.

El proyecto forma parte de la estrategia federal para disminuir de manera gradual el consumo de agua del acuífero, afectado desde hace años por altas concentraciones de arsénico.

En su lugar, las comunidades recibirán agua superficial tratada proveniente del río Nazas, lo que contribuirá a reducir riesgos en la salud de los habitantes de Coahuila y Durango.

De acuerdo con los objetivos de la obra, la transición beneficiará a poblaciones de Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, en Coahuila, así como a Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, donde por décadas se han enfrentado a carencias en cantidad y calidad del recurso.

Con la entrada en operación de toda la infraestructura, Agua Saludable para la Laguna atenderá una demanda histórica: garantizar el derecho humano al agua en una región marcada por la sobreexplotación del acuífero y la necesidad urgente de alternativas seguras y sustentables para su abasto.

Temas


Agua Saludable

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Conagua

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
Víctor Mohamar Servín, director general de Davisa, anticipó que faltan más de seis meses para que se reactive la actividad económica.

Coahuila: Este ha sido el peor año en incertidumbre; se aclarará hasta el 2T de 2026, prevé Davisa

El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

true

POLITICÓN: Entrega Manolo Jiménez conexión clave para Saltillo y Ramos Arizpe
La generación del hueso

La generación del hueso
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
true

Hechos y brumas sobre las marchas de la Generación Z
true

Michoacán: AMLO sembró vientos; hoy la Presidenta cosecha tempestades