Avanza 80% la construcción de las redes troncales del proyecto Agua Saludable para la Laguna

TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

La Comarca Lagunera continúa dando pasos decisivos hacia un suministro de agua más seguro y de mejor calidad. El proyecto Agua Saludable para la Laguna, una de las obras hidráulicas más importantes para la región en décadas, registra un avance del 80 por ciento en la construcción de sus redes troncales de distribución, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

Estas líneas de conducción —consideradas la columna vertebral del sistema— se prevé queden concluidas a finales de 2025.

Con su operación, se abastecerá a los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, además de cubrir alrededor del 30 por ciento de la ciudad de Torreón.

El proyecto forma parte de la estrategia federal para disminuir de manera gradual el consumo de agua del acuífero, afectado desde hace años por altas concentraciones de arsénico.

En su lugar, las comunidades recibirán agua superficial tratada proveniente del río Nazas, lo que contribuirá a reducir riesgos en la salud de los habitantes de Coahuila y Durango.

De acuerdo con los objetivos de la obra, la transición beneficiará a poblaciones de Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, en Coahuila, así como a Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, donde por décadas se han enfrentado a carencias en cantidad y calidad del recurso.

Con la entrada en operación de toda la infraestructura, Agua Saludable para la Laguna atenderá una demanda histórica: garantizar el derecho humano al agua en una región marcada por la sobreexplotación del acuífero y la necesidad urgente de alternativas seguras y sustentables para su abasto.