Avanza al 50 por ciento intervención municipal en Parajes del Valle, en Ramos Arizpe

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    Avanza al 50 por ciento intervención municipal en Parajes del Valle, en Ramos Arizpe
    Las acciones incluyen limpieza, pintura y rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles. CORTESÍA

La intervención comenzó hace cinco días y las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos puntos del sector

RAMOS ARIZPE, COAH.- A cinco días del arranque del programa “Todos Por Más en Tu Colonia”, los trabajos de rehabilitación en el sector Parajes del Valle registran un avance general del 50 por ciento, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Las labores son realizadas por cuadrillas de distintas áreas del Gobierno Municipal, que permanecen desplegadas en diferentes puntos de la colonia para atender espacios públicos y mejorar las condiciones del entorno para las familias.

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El alcalde señaló que la intervención contempla acciones de limpieza, pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles, así como mantenimiento de canchas y otros espacios destinados a la convivencia de los habitantes.

“Estamos avanzando y vamos a continuar hasta completar los trabajos que necesita la colonia. Lo importante de este programa es que no se trata de venir un solo día, sino de mantener a nuestros equipos trabajando y entregar a las familias espacios limpios, funcionales y en mejores condiciones”, indicó Gutiérrez Merino.

Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, informó que actualmente se tiene un avance del 50 por ciento y detalló que las labores incluyen la limpieza de espacios públicos, aplicación de pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles, además del mantenimiento de canchas.

$!El Gobierno Municipal busca recuperar espacios de convivencia para mejorar las condiciones del entorno de las familias.
El Gobierno Municipal busca recuperar espacios de convivencia para mejorar las condiciones del entorno de las familias. CORTESÍA

A estos trabajos se sumó la Secretaría de Embellecimiento Urbano, encabezada por César Flores Jiménez, con acciones enfocadas en mejorar la imagen del sector y recuperar áreas de uso común.

Flores Jiménez destacó que la participación coordinada de las diferentes dependencias municipales permite concentrar personal y recursos en un mismo sector para atender de manera integral las necesidades detectadas y generar cambios visibles para los habitantes.

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El programa también contempla la participación de los vecinos, quienes se han incorporado a las labores de mejoramiento de su entorno y al cuidado de los espacios que son rehabilitados.

“Todos Por Más en Tu Colonia” concentra personal, maquinaria y recursos de distintas áreas municipales para atender las necesidades identificadas directamente en cada sector. La estrategia busca mantener una intervención continua hasta concluir los trabajos programados y entregar los espacios recuperados a las familias.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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