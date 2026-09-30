Avanza al 50 por ciento intervención municipal en Parajes del Valle, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A cinco días del arranque del programa “Todos Por Más en Tu Colonia”, los trabajos de rehabilitación en el sector Parajes del Valle registran un avance general del 50 por ciento, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Las labores son realizadas por cuadrillas de distintas áreas del Gobierno Municipal, que permanecen desplegadas en diferentes puntos de la colonia para atender espacios públicos y mejorar las condiciones del entorno para las familias.

El alcalde señaló que la intervención contempla acciones de limpieza, pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles, así como mantenimiento de canchas y otros espacios destinados a la convivencia de los habitantes. “Estamos avanzando y vamos a continuar hasta completar los trabajos que necesita la colonia. Lo importante de este programa es que no se trata de venir un solo día, sino de mantener a nuestros equipos trabajando y entregar a las familias espacios limpios, funcionales y en mejores condiciones”, indicó Gutiérrez Merino. Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, informó que actualmente se tiene un avance del 50 por ciento y detalló que las labores incluyen la limpieza de espacios públicos, aplicación de pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles, además del mantenimiento de canchas.

A estos trabajos se sumó la Secretaría de Embellecimiento Urbano, encabezada por César Flores Jiménez, con acciones enfocadas en mejorar la imagen del sector y recuperar áreas de uso común. Flores Jiménez destacó que la participación coordinada de las diferentes dependencias municipales permite concentrar personal y recursos en un mismo sector para atender de manera integral las necesidades detectadas y generar cambios visibles para los habitantes.

El programa también contempla la participación de los vecinos, quienes se han incorporado a las labores de mejoramiento de su entorno y al cuidado de los espacios que son rehabilitados. “Todos Por Más en Tu Colonia” concentra personal, maquinaria y recursos de distintas áreas municipales para atender las necesidades identificadas directamente en cada sector. La estrategia busca mantener una intervención continua hasta concluir los trabajos programados y entregar los espacios recuperados a las familias.