Brinda DIF Ramos Arizpe apoyo y acompañamiento a adultos mayores

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    Brinda DIF Ramos Arizpe apoyo y acompañamiento a adultos mayores
    Los servicios se brindan de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona adulta mayor. CORTESÍA

El DIF Municipal ofrece servicios de rehabilitación física, atención psicológica y orientación en materia de salud

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, fortalece a través del DIF Ramos Arizpe las acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores, con servicios enfocados en mejorar su bienestar, autonomía y calidad de vida.

Entre las acciones que se ofrecen se encuentran rehabilitación física, atención psicológica, orientación en materia de salud, actividades de convivencia y apoyos destinados a facilitar la movilidad, de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.

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En el área de rehabilitación física se desarrollan ejercicios para conservar y fortalecer capacidades que pueden disminuir con el paso de los años, además de actividades orientadas a mantener activos distintos procesos cognitivos y favorecer una mayor independencia en la vida cotidiana.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, señaló que uno de los objetivos principales es que las personas adultas mayores encuentren en el organismo un espacio cercano para recibir orientación, apoyo y acompañamiento.

“Para nosotros es muy importante que nuestros adultos mayores se sientan acompañados y atendidos. Cada persona tiene necesidades diferentes y por eso buscamos apoyarlos desde distintos frentes, desde su salud y movilidad hasta la convivencia y el bienestar emocional”, expresó.

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La atención se complementa con servicios de apoyo psicológico para contribuir al bienestar emocional, así como orientación y seguimiento desde el área de salud y, cuando es necesario, la canalización con especialistas para atender cada caso.

El DIF Municipal también mantiene la entrega de despensas y las visitas de seguimiento, además de actividades recreativas como rondalla y lotería, que permiten generar espacios de convivencia, comunicación e integración social.

$!Tomás Gutiérrez destacó la atención brindada a este grupo de la población.
Tomás Gutiérrez destacó la atención brindada a este grupo de la población. CORTESÍA

A estas acciones se suma la entrega de aparatos ortopédicos y equipo de apoyo para personas con dificultades de movilidad, entre ellos sillas de ruedas. También se cuenta con un servicio de traslado para personas con discapacidad, el cual beneficia a adultos mayores y facilita su acceso a consultas, servicios y atención.

De esta manera, el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe mantienen acciones de atención para las personas adultas mayores, con servicios que buscan atender sus necesidades de salud y movilidad, al tiempo que promueven su autonomía, convivencia y bienestar emocional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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