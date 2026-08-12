Avanza al 75% construcción del nuevo Centro de Rehabilitación contra adicciones en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Avanza al 75% construcción del nuevo Centro de Rehabilitación contra adicciones en Ramos Arizpe
    El Centro de Rehabilitación tendrá capacidad para atender a 80 pacientes. ARCHIVO

Enumera Alcalde apoyos al campo; habla también de bacheo y de escasez de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que la construcción del nuevo centro de rehabilitación para personas adictas registra un avance superior al 75 por ciento, un proyecto infraestructura clave destinado a brindar atención integral a jóvenes y adultos de la comunidad.

Gutiérrez Merino subrayó el impacto social de esta obra para la población ramosarizpense y la continuidad de las labores en el inmueble. “Tenemos el centro de rehabilitación para jóvenes y para todo público”, afirmó el Edil sobre el progreso físico del edificio.

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RESPUESTAS Y APOYOS PERMANENTES PARA EL CAMPO

En cuanto al sector rural, la autoridad municipal destacó la renovación de equipamiento hídrico con bombas de mayor potencia y paneles solares en ejidos, sumado a una inversión superior a los 50 millones de pesos canalizados al campo durante la presente administración.

“Tenemos los programas de la megadespensa, el programa de barbecho, de rastreo, semilla de verano e invierno, y transporte. Cambiamos todas las luminarias del campo a LED para que tengan mejor servicio”, detalló Gutiérrez Merino.

TRABAJOS A MARCHAS FORZADAS EN BACHEO Y DRENAJE PLUVIAL

Por otra parte, el Munícipe abordó los estragos causados por las precipitaciones recientes en la mancha urbana, asegurando que las cuadrillas municipales trabajan con jornadas extendidas de dos horas por turno para reparar la carpeta asfáltica y desazolvar la red sanitaria.

“Las lluvias en estos días nos pegaron como nunca, desbarató algunas calles y se hicieron muchos baches. Le pedimos comprensión a la ciudadanía, estamos trabajando a marchas forzadas ampliando el sistema de bacheo”, declaró el Edil.

GESTIONES PARA EL DRENAJE EN LA CARRETERA LOS PINOS

Respecto al recurrente problema de encharcamiento en la carretera a Los Pinos, Gutiérrez Merino explicó que el proyecto ejecutivo de drenaje está listo y solo se encuentra a la espera de las autorizaciones para realizar las maniobras en el cruce ferroviario.

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“Ya está la obra para el drenaje, lo único que nos falta es el permiso hacia los trenes. Ya hablamos con la empresa Kansas y vamos a hablar con Ferromex, porque atravesamos las dos vías y un gasoducto que pasa por ahí”, puntualizó.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA RED DE AGUA POTABLE

Finalmente, sobre la suspensión temporal del suministro de agua en diversos sectores por reparaciones en el pozo San José, la autoridad municipal aclaró que se trata de ajustes operativos ante el incremento en el consumo del vital líquido.

“Son cosas normales debido a tanto consumo que tenemos. Hay que destapar, sacar la bomba y reparar. Pedimos que nos hablen a EMAS ante cualquier falta de agua para enviarles inmediatamente una pipa”, concluyó el Edil.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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