Inversión de Waelzholz confirma confianza internacional en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez

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    Inversión de Waelzholz confirma confianza internacional en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez
    ‘Ponemos los cimientos de nuevos empleos’: Tomás Gutiérrez ante llegada de Waelzholz CORTESÍA

La empresa construirá su primera planta en Coahuila dentro del Parque Industrial Amistad

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con una inversión de 65 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de pesos, y la generación de 100 empleos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezaron el inicio de la construcción de la primera planta de Waelzholz en Coahuila, que estará ubicada en el Parque Industrial Amistad.

El proyecto estará dedicado a la manufactura avanzada de acero laminado en frío, con producción destinada principalmente a sectores como la industria automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.

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Fundada en Alemania en 1829, Waelzholz cuenta con más de 190 años de experiencia en la industria y se ha consolidado como uno de los principales fabricantes internacionales de acero laminado en frío. Actualmente emplea a alrededor de 2 mil 300 personas y mantiene operaciones industriales en Alemania, Brasil, China, Austria, Estados Unidos e Italia.

Durante el arranque de la construcción, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de la empresa es resultado de la estrategia de promoción económica que impulsa Coahuila, así como del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada.

“Cuando se juntan inversionistas como Waelzholz, que llegan al parque del Grupo Amistad, demuestran las condiciones que hay en Ramos Arizpe y el compromiso del Gobierno del Estado para que sucedan grandes cosas”, expresó.

El mandatario estatal señaló que la coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez permite ofrecer certeza y acompañamiento a las empresas que eligen Ramos Arizpe para desarrollar sus proyectos, además de generar nuevas oportunidades laborales para las familias.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la inversión de Waelzholz representa una muestra de la confianza que mantienen las empresas internacionales en Ramos Arizpe y es resultado de una estrategia enfocada tanto en conservar las inversiones existentes como en atraer nuevos proyectos.

“Hoy no solamente colocamos una primera piedra; ponemos los cimientos de nuevos empleos, de crecimiento económico y de una relación que queremos que dure muchos años. En Ramos Arizpe encontrarán un gobierno municipal aliado, facilitador y dispuesto a trabajar de la mano con ustedes”, señaló.

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El secretario de Economía de Coahuila, Luis E. Olivares Martínez, recordó que el acercamiento con Waelzholz comenzó hace dos años, durante una gira comercial encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinada con Pro Coahuila en Alemania.

“Esto es el reflejo de que cuando llevamos y compartimos las bondades que tenemos en Coahuila, el mundo nos voltea a ver; explora, evalúa, hace análisis entre nuestro estado y otras ubicaciones incluso fuera del país. El poder lograr que hoy estemos celebrando esta primera piedra significa que la estrategia es clara y da resultados”, expresó.

$!El Gobierno de Coahuila atribuye la llegada de la inversión a su estrategia de promoción económica, así como a la coordinación con Ramos Arizpe.
El Gobierno de Coahuila atribuye la llegada de la inversión a su estrategia de promoción económica, así como a la coordinación con Ramos Arizpe. CORTESÍA

Con esta nueva inversión, Waelzholz se incorpora a la dinámica de crecimiento industrial de Ramos Arizpe, municipio que mantiene una creciente presencia de empresas nacionales e internacionales y que continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de Coahuila.

En la ceremonia también estuvieron presentes Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; André Sereno, director ejecutivo de Waelzholz para Norteamérica; Hans-Toni Junius, presidente del Consejo de Supervisión de Waelzholz; Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Group; Baroudi Zelit, CEO de Waelzholz Brasmetal; Omar Chávez, director Comercial de Waelzholz México, y Marco Ramón Aguirre, presidente de la División de Parques Industriales Amistad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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