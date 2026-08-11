Inversión de Waelzholz confirma confianza internacional en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez

El proyecto estará dedicado a la manufactura avanzada de acero laminado en frío, con producción destinada principalmente a sectores como la industria automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con una inversión de 65 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de pesos, y la generación de 100 empleos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezaron el inicio de la construcción de la primera planta de Waelzholz en Coahuila, que estará ubicada en el Parque Industrial Amistad.

Fundada en Alemania en 1829, Waelzholz cuenta con más de 190 años de experiencia en la industria y se ha consolidado como uno de los principales fabricantes internacionales de acero laminado en frío. Actualmente emplea a alrededor de 2 mil 300 personas y mantiene operaciones industriales en Alemania, Brasil, China, Austria, Estados Unidos e Italia.

Durante el arranque de la construcción, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la llegada de la empresa es resultado de la estrategia de promoción económica que impulsa Coahuila, así como del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada.

“Cuando se juntan inversionistas como Waelzholz, que llegan al parque del Grupo Amistad, demuestran las condiciones que hay en Ramos Arizpe y el compromiso del Gobierno del Estado para que sucedan grandes cosas”, expresó.

El mandatario estatal señaló que la coordinación con el alcalde Tomás Gutiérrez permite ofrecer certeza y acompañamiento a las empresas que eligen Ramos Arizpe para desarrollar sus proyectos, además de generar nuevas oportunidades laborales para las familias.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la inversión de Waelzholz representa una muestra de la confianza que mantienen las empresas internacionales en Ramos Arizpe y es resultado de una estrategia enfocada tanto en conservar las inversiones existentes como en atraer nuevos proyectos.

“Hoy no solamente colocamos una primera piedra; ponemos los cimientos de nuevos empleos, de crecimiento económico y de una relación que queremos que dure muchos años. En Ramos Arizpe encontrarán un gobierno municipal aliado, facilitador y dispuesto a trabajar de la mano con ustedes”, señaló.