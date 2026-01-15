Avanza construcción de la Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La segunda unidad médica que se construye en la presente administración, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos, integrales y de calidad a miles de familias
RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la Clínica de la Salud Popular en Manantiales del Valle presenta un avance considerable y se perfila como la segunda unidad de este modelo que entrará en operación para beneficio directo de miles de ciudadanos del municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral de salud pública, cuyo propósito es acercar servicios médicos gratuitos, completos y de calidad a las familias de Ramos Arizpe que más lo necesitan, eliminando barreras económicas y de traslado.
TE PUEDE INTERESAR: La cera de candelilla sostiene a más de 100 familias en comunidades rurales de Ramos Arizpe
“Estamos avanzando firmemente porque la salud no puede esperar. Esta clínica será entregada muy pronto y está pensada para que las familias tengan atención médica, medicamentos y estudios sin costo, cerca de su hogar”, expresó el Edil durante un recorrido por la obra.
La nueva unidad replicará el modelo que ya opera con éxito en la colonia Analco, el cual ha registrado una alta demanda por parte de la ciudadanía. Entre los servicios que ofrecerá se encuentran consulta médica general ilimitada, atención dental, óptica con entrega de lentes, farmacia con más de 200 medicamentos, laboratorio clínico y atención médica mediante videollamadas con especialistas.
Gutiérrez Merino subrayó que el uso inmediato de las clínicas que ya se encuentran en funcionamiento confirma la necesidad real de este tipo de servicios y su impacto directo en la calidad de vida de la población.
“Lo importante es que la gente las use y sepa que aquí tiene un respaldo. Este gobierno trabaja para que la salud sea un derecho accesible y no un privilegio”, puntualizó.
Con este proyecto, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de ampliar la cobertura de salud pública, fortalecer el bienestar social y garantizar atención médica digna en todos los sectores del municipio.