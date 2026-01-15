Avanza construcción de la Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Avanza construcción de la Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe
    La Clínica de la Salud Popular en Manantiales del Valle será la segunda unidad de este modelo de atención médica gratuita en el municipio. FOTO: CORTESÍA

La segunda unidad médica que se construye en la presente administración, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos, integrales y de calidad a miles de familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la Clínica de la Salud Popular en Manantiales del Valle presenta un avance considerable y se perfila como la segunda unidad de este modelo que entrará en operación para beneficio directo de miles de ciudadanos del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral de salud pública, cuyo propósito es acercar servicios médicos gratuitos, completos y de calidad a las familias de Ramos Arizpe que más lo necesitan, eliminando barreras económicas y de traslado.

TE PUEDE INTERESAR: La cera de candelilla sostiene a más de 100 familias en comunidades rurales de Ramos Arizpe

“Estamos avanzando firmemente porque la salud no puede esperar. Esta clínica será entregada muy pronto y está pensada para que las familias tengan atención médica, medicamentos y estudios sin costo, cerca de su hogar”, expresó el Edil durante un recorrido por la obra.

$!Considerable avance registra la clínica de salud que se construye en la colonia Manantiales del Valle, que ofrecerá servicios médicos integrales y sin costo para la población.
Considerable avance registra la clínica de salud que se construye en la colonia Manantiales del Valle, que ofrecerá servicios médicos integrales y sin costo para la población. FOTO: CORTESÍA

La nueva unidad replicará el modelo que ya opera con éxito en la colonia Analco, el cual ha registrado una alta demanda por parte de la ciudadanía. Entre los servicios que ofrecerá se encuentran consulta médica general ilimitada, atención dental, óptica con entrega de lentes, farmacia con más de 200 medicamentos, laboratorio clínico y atención médica mediante videollamadas con especialistas.

Gutiérrez Merino subrayó que el uso inmediato de las clínicas que ya se encuentran en funcionamiento confirma la necesidad real de este tipo de servicios y su impacto directo en la calidad de vida de la población.

$!El nuevo centro de salud contará con servicios de óptica.
El nuevo centro de salud contará con servicios de óptica. FOTO: CORTESÍA

“Lo importante es que la gente las use y sepa que aquí tiene un respaldo. Este gobierno trabaja para que la salud sea un derecho accesible y no un privilegio”, puntualizó.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de ampliar la cobertura de salud pública, fortalecer el bienestar social y garantizar atención médica digna en todos los sectores del municipio.

Temas


Salud
Clínicas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista