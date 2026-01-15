Avanza construcción de la Clínica de la Salud Popular en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la Clínica de la Salud Popular en Manantiales del Valle presenta un avance considerable y se perfila como la segunda unidad de este modelo que entrará en operación para beneficio directo de miles de ciudadanos del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral de salud pública, cuyo propósito es acercar servicios médicos gratuitos, completos y de calidad a las familias de Ramos Arizpe que más lo necesitan, eliminando barreras económicas y de traslado.

“Estamos avanzando firmemente porque la salud no puede esperar. Esta clínica será entregada muy pronto y está pensada para que las familias tengan atención médica, medicamentos y estudios sin costo, cerca de su hogar”, expresó el Edil durante un recorrido por la obra.