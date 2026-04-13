Avanza entrega de apoyos escolares en Ramos Arizpe; alertan por baja matrícula rural

José Humberto García Zertuche, titular de la dependencia, informó que cada institución recibe 50 mil pesos en especie. “Es una entrega de 50,000 pesos a cada plantel educativo. En esta ocasión juntamos al jardín de niños José María Morelos y a la primaria Vicente Guerrero” , explicó.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe , a través de la Secretaría de Desarrollo Social, continúa con la entrega de apoyos económicos del programa de fortalecimiento educativo, alcanzando esta semana las escuelas número 50 a la 53 de un total de 95 planteles proyectados.

El funcionario destacó que el objetivo es lograr una cobertura total en la zona urbana, incluyendo niveles desde preescolar hasta universidades y Centros de Atención Múltiple. “Casi vamos a andar en un 80% de cobertura para este año”, detalló García Zertuche.

Sin embargo, el secretario manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector rural del municipio, donde la deserción escolar y el descenso poblacional han puesto a varias instituciones educativas en una situación vulnerable frente a la normativa federal.

“Es una situación difícil la que estamos pasando por la deserción o la baja matrícula que tenemos en el sector rural. La Secretaría pide cierto número de alumnos para mantener abierto el plantel y mandar un maestro de base”, señaló.

Actualmente, cuatro comunidades presentan un “foco rojo” por falta de estudiantes, entre las que se encuentran Hipólito, San Martín, San Martín Las Vacas y San Martín El 12. En algunos casos, la matrícula ni siquiera alcanza los 10 alumnos inscritos.

Ante este panorama, las autoridades escolares consideran la transición de estos planteles al sistema CONAFE. “En lo personal, considero que es mucho más completo el maestro de tiempo completo, ya sea estatal o federal”, puntualizó el secretario.