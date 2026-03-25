Avanza INE Coahuila con visitas a sorteados para casillas; 70 mil respondieron positivamente

Fue desde el pasado 9 de febrero, cuando el Instituto Nacional Electoral en la entidad dio inicio con la campaña de notificación y primera capacitación de los electores que resultaron seleccionados para integrar las casillas de la jornada electoral del 7 de junio, cuando Coahuila renovará a su legislatura local.

El encargado de despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del INE en Coahuila, Miguel Morales Castillo, informó que en el marco del proceso electoral del próximo 7 de junio, el órgano ya ha logrado integrar la participación de casi 70 mil personas que fungirán como funcionarios de casilla en la entidad.

De acuerdo con Castillo Morales, mientras que la meta que se requería para integrar de forma adecuada las más de 2 mil 400 casillas electorales que se despliegan sobre la cartografía electoral de Coahuila, a la fecha, se tienen alrededor de 70 mil personas confirmadas para participar.

"Estamos a prácticamente una semana de concluir y ya tenemos todas las casillas proyectadas con el número suficiente de personas. Tenemos 14 personas por casilla; es decir, el doble de lo que necesitamos para poder cubrir los cargos", dijo.

Informó que ahora resta un siguiente proceso de designación de los cargos de presidencia, secretario y escrutador que se asumirán en las casillas y éste se llevará a cabo a partir del próximo 8 de abril.

“Además se les explicará de forma precisa para que conozcan un detalle qué es lo que tienen que hacer, y después se hacen simulacros donde se va a convocar a las mesas y se conocerán”, indicó.

Señaló que la participación ha sido buena y será aproximadamente al término de una semana más cuando se dé formalmente por concluido este periodo.

“Ha habido muy buena respuesta, desde luego alguna parte de la población decidió no participar o expuso diversas razones para que ello ocurra, pero en general se atendió el llamado”, concluyó el encargado de la vocalía.