Avanza infraestructura comercial y hotelera junto al aeropuerto de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Avanza infraestructura comercial y hotelera junto al aeropuerto de Ramos Arizpe
    El desarrollo contempla un hotel de cadena y espacios comerciales en las inmediaciones del aeropuerto de Ramos Arizpe. FRANCISCO MUNÍZ

La reactivación del turismo de negocios toma fuerza en la Región Sureste tras el anuncio de nuevas producciones automotrices

La zona aledaña al aeropuerto de Ramos Arizpe experimenta un dinamismo comercial reflejado en la proyección de un nuevo hotel de cadena de entre 100 y 120 habitaciones, acompañado de restaurantes y espacios comerciales.

Este desarrollo responde al fortalecimiento de la conectividad aérea y al repunte de la industria local. Así lo confirmó Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Sureste.

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“La inversión de este hotel aquí en el aeropuerto, pues ahora con lo que se ha logrado de la conectividad aérea que ha llegado aquí. Eso genera mayor certidumbre”, explicó.

El complejo busca atender principalmente las necesidades del sector industrial y de negocios que diariamente se moviliza por esta zona. “Este hotel, pues un hotel de cadena que yo creo que alrededor de entre 100 y 120 habitaciones, y se ve también como un tema de plaza comercial con restaurantes”, detalló Rodarte Leos.

El panorama también se fortalece con la llegada de nuevas plataformas automotrices a General Motors, situación que comenzó a normalizar la actividad hotelera tras un periodo de contracción en el turismo corporativo.

“Algo que también favorece es que se anuncia por parte de General Motors que llegan dos autos que se vienen para acá para la producción, que eso ya genera una mayor tranquilidad”, afirmó el director.

Señaló que estos procesos implican el arribo de personal técnico especializado para adecuar y mejorar líneas de manufactura, lo que beneficia a distintos sectores de servicios en la región.

“Vienen técnicos a hacer adecuaciones, a mejorar las líneas y eso permea toda la cadena de valor porque se requiere tema de servicio, hospedaje, alimento y transporte”, precisó.

A pesar de que el turismo de negocios cayó hasta un 42 por ciento en meses previos debido a la volatilidad global, el sector hotelero mantuvo sus tarifas para preservar la competitividad basada en la calidad del servicio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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