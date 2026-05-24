Confirma GM: dejará de producir en Ramos Arizpe la camioneta Blazer a gasolina... en septiembre

Tal como lo adelantó VANGUARDIA, la planta de General Motors México en Ramos Arizpe confirmó que, como se anunció en junio de 2025, el siguiente año/modelo de la Blazer a gasolina será ensamblado en la planta de Spring Hill Assembly Plant, en Tennessee, mientras que el complejo de Ramos Arizpe continuará enfocado en programas estratégicos para el mercado global.

La operación coahuilense seguirá a cargo de la fabricación de los vehículos eléctricos Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ, modelos que forman parte de la transición tecnológica de la empresa hacia la movilidad de cero emisiones.