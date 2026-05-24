Confirma GM: dejará de producir en Ramos Arizpe la camioneta Blazer a gasolina... en septiembre

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Coahuila
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    Confirma GM: dejará de producir en Ramos Arizpe la camioneta Blazer a gasolina... en septiembre
    A partir de septiembre, la camioneta Blazer que se armaba en Ramos Arizpe será ensamblada en la planta de Spring Hill Assembly Plant, ARCHIVO

Será hasta 2027 cuando inicie la producción de la camioneta Grove

Tal como lo adelantó VANGUARDIA, la planta de General Motors México en Ramos Arizpe confirmó que, como se anunció en junio de 2025, el siguiente año/modelo de la Blazer a gasolina será ensamblado en la planta de Spring Hill Assembly Plant, en Tennessee, mientras que el complejo de Ramos Arizpe continuará enfocado en programas estratégicos para el mercado global.

La operación coahuilense seguirá a cargo de la fabricación de los vehículos eléctricos Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ, modelos que forman parte de la transición tecnológica de la empresa hacia la movilidad de cero emisiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/trasciende-que-gm-aplicara-nuevo-reajuste-de-personal-en-ramos-arizpe-dejara-de-producir-la-blazer-y-camioneta-que-arma-para-honda-KD20897629

En su comunicado no menciona la SUV Prologue que armaba para Honda.

Además, la armadora anunció que el complejo iniciará en 2027 el ensamble de la Chevrolet Groove, proyecto que fortalecerá la actividad industrial de la planta y consolidará su relevancia dentro de la red global de producción de General Motors.

Con estas decisiones, Ramos Arizpe mantiene su posición como uno de los centros de manufactura más importantes de la compañía en México, combinando la producción de vehículos eléctricos con nuevos programas destinados a atender distintos segmentos del mercado automotriz.

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