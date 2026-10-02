Avanza Ramos Arizpe en gestión de predios para proyecto de infraestructura ferroviaria

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Coahuila
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    Avanza Ramos Arizpe en gestión de predios para proyecto de infraestructura ferroviaria
    Ramos Arizpe se coordina con el Gobierno del Estado y la Federación, para la asignación de terrenos para el proyecto ferroviario puesto en marcha por el Gobierno Federal. MANUEL RODRÍGUEZ
    Avanza Ramos Arizpe en gestión de predios para proyecto de infraestructura ferroviaria

El Ayuntamiento trabaja en coordinación con el Estado y la Federación para agilizar la entrega de terrenos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el Municipio realiza gestiones conjuntas con el Gobierno del Estado y la Federación para agilizar la donación y desincorporación de predios municipales destinados al proyecto ferroviario.

El Edil destacó la disposición de las autoridades para facilitar los trámites correspondientes y brindar certeza a la ciudadanía sobre las obras que se desarrollarán en la localidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-alista-paquete-de-obras-por-mas-de-250-mdp-junto-al-gobierno-de-coahuila-EM23853667

“Municipio, Gobierno del Estado y Gobierno Federal hicieron gestiones para que los predios municipales sean donados, agilizar los trámites y dar las facilidades para que esto suceda”, señaló el Alcalde.

Asimismo, explicó que la empresa encargada de las obras presentará los proyectos ejecutivos para organizar los trabajos de construcción del sistema de transporte.

“El compromiso de la empresa que viene a hacerlo también es que nos pase los proyectos, para darle a la comunidad la certidumbre de qué es lo que va a pasar y cómo va a ser”, puntualizó.

Gutiérrez Merino enfatizó que se trata de una inversión tripartita en la que participan los tres órdenes de gobierno para desarrollar la infraestructura ferroviaria y construir las estaciones.

“Esta es una aportación tripartita de los apoyos que se hacen para construir este tipo de trenes y estaciones, tanto del Municipio como del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal”, afirmó.

Respecto a los terrenos destinados al proyecto, el Munícipe detalló que hasta el momento se ha considerado la donación de un predio para la estación, aunque podrían sumarse otros.

“Hasta ahorita hemos donado uno, que es el de la estación, pero a lo mejor vamos a donar otros dos o tres más que se tienen ahí en consideración”, explicó.

El Alcalde aclaró que el uso final de las superficies dependerá del avance del proyecto y precisó que los predios se encuentran en proceso de desincorporación ante el Congreso del Estado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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