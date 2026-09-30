Recibe Congreso de Coahuila cuatro de 38 proyectos de Ley de Ingresos municipales; se buscará que no sean recaudatorios

La diputada Beatriz Fraustro, coordinadora de la Comisión de Hacienda, explicó que los municipios tienen como fecha límite el 15 de octubre para entregar sus propuestas, las cuales deberán ser aprobadas durante el mes de diciembre, previo al cierre del año.

Los municipios de Coahuila comenzaron a entregar al Congreso del Estado sus proyectos de Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, de los que hasta el momento se han recibido cuatro de los 38 que deberán presentar los ayuntamientos.

Fraustro indicó que los cuatro proyectos recibidos hasta ahora cumplen con los requisitos establecidos, de acuerdo con las primeras revisiones.

La Comisión de Hacienda también mantiene mesas de trabajo con algunos municipios para revisar sus propuestas, particularmente en lo relacionado con incrementos a multas y sanciones.

La diputada señaló que estos ajustes deberán estar sustentados y responder a un beneficio para la población, por lo que el Congreso revisará que no tengan únicamente un propósito recaudatorio.

“Sí está bien aumentar ciertas multas pero lo que tenemos que cuidar es que al menos el patrimonio y la generalidad vaya de manera regular”, expresó.

Fraustro agregó que la revisión de las propuestas municipales marcha de manera favorable y que todavía esperan recibir los proyectos de los municipios de mayor tamaño, con los que, dijo, se concentrará parte del trabajo de análisis.