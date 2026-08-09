Avanza rehabilitación de banquetas en el centro de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “Todos por más banquetas” avanza en el primer cuadro de Ramos Arizpe con la rehabilitación de espacios destinados al tránsito peatonal, actualmente sobre la calle Ocampo, en el tramo comprendido entre Juárez y De la Fuente. Los trabajos incluyen el retiro de superficies deterioradas, preparación y nivelación del terreno, colocación de concreto y construcción de nuevos espacios peatonales, con el propósito de sustituir tramos que presentaban daños y dificultaban el desplazamiento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la intervención busca recuperar infraestructura básica para la movilidad cotidiana y generar condiciones más seguras para quienes utilizan las calles a pie, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida. “Una banqueta en buenas condiciones puede parecer algo sencillo, pero para un adulto mayor representa poder caminar con mayor seguridad, evitar obstáculos y trasladarse con más tranquilidad. Queremos una ciudad donde las personas puedan caminar por sus calles de manera segura y digna, y por eso estamos avanzando tramo por tramo”, afirmó.

RENOVACIÓN DE 32 MIL METROS CUADRADOS El programa contempla la construcción y rehabilitación de más de 32 mil metros cuadrados de banquetas en distintos sectores del municipio. En la zona centro, las obras abarcan vialidades como Morelos, Allende, Ocampo y Zaragoza, donde la renovación se realiza de manera progresiva y se conservan los tramos que todavía se encuentran en condiciones adecuadas.

Las mejoras también están orientadas a facilitar los recorridos de adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, así como de niñas, niños y familias que diariamente se trasladan a pie por este sector de la ciudad. Como parte de las obras, se realizan adecuaciones en accesos a viviendas y cocheras cuando las condiciones del sitio lo requieren, con el objetivo de conservar la funcionalidad de los inmuebles y mejorar la integración de los nuevos espacios peatonales con el entorno urbano.