Ramos Arizpe refuerza vigilancia con operativo; detienen a 26 personas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para reforzar la vigilancia y preservar el orden en distintos sectores de Ramos Arizpe, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron durante el fin de semana un operativo conjunto que dejó como resultado la detención de 26 personas por consumo de sustancias en espacios públicos. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el dispositivo permitió ampliar la presencia preventiva mediante recorridos en 20 colonias, con el objetivo de atender de manera oportuna situaciones que pudieran alterar la tranquilidad de las familias.

Del total de personas detenidas, 22 son hombres y 4 mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.

OPERATIVO RECORRE 20 COLONIAS Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción, además de elementos del Ejército Mexicano y la Marina. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la coordinación con el Gobierno del Estado, así como con las fuerzas federales, permite fortalecer las tareas de prevención y vigilancia en el municipio. “En seguridad no podemos bajar la guardia. La coordinación es fundamental para seguir dando resultados y mantener a Ramos Arizpe como una ciudad tranquila”, afirmó.

Gutiérrez Merino agregó que el municipio continuará trabajando de manera conjunta con las corporaciones estatales y federales para fortalecer las condiciones de seguridad. Los recorridos se realizaron en Manantiales del Valle, Blanca Esthela, Santos Saucedo, Fidel Velázquez, Nuevo Ramos, Jardines de Analco, Analco I, Analco II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Privadas Cactus, Cactus, Villasol, Valle Poniente, Esmeralda, Tenerías, Lázaro Cárdenas, El Cura y Anacahuita. El Gobierno Municipal indicó que este tipo de despliegues forma parte de una estrategia basada en presencia territorial, proximidad social y coordinación institucional, con la finalidad de mantener vigilancia constante en colonias y espacios públicos.

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