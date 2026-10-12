Anuncia Gobierno de Coahuila techumbre de 3 mdp en la Secundaria Técnica 5 de Piedras Negras
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El Estado destinará 3 millones de pesos a la construcción de una techumbre en la Secundaria Técnica N.º 5 de la Región Norte
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión estimada en 3 millones de pesos, el Gobierno del Estado construirá una techumbre estructural en la Escuela Secundaria Técnica N.º 5 “Dr. Rogelio Montemayor”, según dio a conocer Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte.
Durante una ceremonia cívica en el plantel, Villarreal Pérez llevó el mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas y encabezó un ejercicio de reflexión con las y los alumnos sobre temas de actualidad, tales como el uso de smartphones en clase, el alcance de la inteligencia artificial y áreas de oportunidad para el entorno comunitario.
“Venimos a traerles la buena noticia de parte del gobernador Manolo Jiménez: se va a construir la techumbre en esta escuela”, expresó la funcionaria, quien reconoció el desempeño académico del alumnado.
Por su parte, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra reiteró que la atención a la niñez y juventud es una prioridad gubernamental que se traduce en obras concretas de infraestructura.
Al evento asistieron también Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila en la zona norte; Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos; Néstor Damián Riquejo Jordán, director del plantel; Marco Antonio Saldaña, rector de la UTNC; Yuliana Banda, representante de Maestros pa’ Delante, y el notario público Nicanor Moyeda.