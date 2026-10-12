Anuncia Gobierno de Coahuila techumbre de 3 mdp en la Secundaria Técnica 5 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión estimada en 3 millones de pesos, el Gobierno del Estado construirá una techumbre estructural en la Escuela Secundaria Técnica N.º 5 “Dr. Rogelio Montemayor”, según dio a conocer Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte.

Durante una ceremonia cívica en el plantel, Villarreal Pérez llevó el mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas y encabezó un ejercicio de reflexión con las y los alumnos sobre temas de actualidad, tales como el uso de smartphones en clase, el alcance de la inteligencia artificial y áreas de oportunidad para el entorno comunitario.