Anuncia Gobierno de Coahuila techumbre de 3 mdp en la Secundaria Técnica 5 de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Anuncia Gobierno de Coahuila techumbre de 3 mdp en la Secundaria Técnica 5 de Piedras Negras
    Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, anunció la construcción de la techumbre durante una ceremonia cívica en el plantel. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Estado destinará 3 millones de pesos a la construcción de una techumbre en la Secundaria Técnica N.º 5 de la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión estimada en 3 millones de pesos, el Gobierno del Estado construirá una techumbre estructural en la Escuela Secundaria Técnica N.º 5 “Dr. Rogelio Montemayor”, según dio a conocer Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte.

Durante una ceremonia cívica en el plantel, Villarreal Pérez llevó el mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas y encabezó un ejercicio de reflexión con las y los alumnos sobre temas de actualidad, tales como el uso de smartphones en clase, el alcance de la inteligencia artificial y áreas de oportunidad para el entorno comunitario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-acerca-la-noche-de-las-estrellas-en-saltillo-sera-gratuita-y-habra-telescopios-talleres-y-musica-DO24083725

“Venimos a traerles la buena noticia de parte del gobernador Manolo Jiménez: se va a construir la techumbre en esta escuela”, expresó la funcionaria, quien reconoció el desempeño académico del alumnado.

Por su parte, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra reiteró que la atención a la niñez y juventud es una prioridad gubernamental que se traduce en obras concretas de infraestructura.

Al evento asistieron también Franco González Treviño, coordinador de Mejora Coahuila en la zona norte; Benito Luis Costilla, director de Servicios Educativos; Néstor Damián Riquejo Jordán, director del plantel; Marco Antonio Saldaña, rector de la UTNC; Yuliana Banda, representante de Maestros pa’ Delante, y el notario público Nicanor Moyeda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo océano Trump

El nuevo océano Trump
true

Certificados ‘patito’: ¿en serio no pueden atajarse en Coahuila?
true

POLITICÓN: AHMSA, la hora de la verdad: ¿habrá pago de garantía o acreedores tomarán el control?

En unas seis décadas como máximo se calcula que se fusionarán el área metropolitana de Monterrey y el Sureste de Coahuila.

Saltillo y Monterrey serán megalópolis; urgen a planear movilidad y vivienda
Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial

Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial
Los saltillenses Katia Ríos Cantú y Gerardo Emmanuel Armendáriz González brillaron en el Maratón Saltillo 2026 al terminar tercera en la rama femenil y segundo absoluto, respectivamente.

¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026
Robert E. Hall y Michael Woodford fueron reconocidos por desarrollar modelos económicos que explican cómo las expectativas de hogares y empresas influyen en la inflación, el consumo y la producción.

Hall y Woodford ganan el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre estabilización macroeconómica
El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

El Papa León XIV se someterá a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar