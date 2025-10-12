Asesinan al diseñador Edgar Molina en un ataque armado en Guanajuato

El diseñador de ropa, Edgar Molina, falleció luego de recibir una agresión armada la noche del sábado en Guanajuato, de acuerdo con la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán. Molina fue quien diseño el vestido utilizado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y también la alcaldesa de Moroleón durante la conmemoración del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre.

De acuerdo con Barragán, señaló que se mantiene en comunicación con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Guanajuato para llevar a cabo las investigaciones del crimen. TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a hombre mientras transmitía en vivo, en Guanajuato “Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo, con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca, el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina”, señaló la alcaldesa de Moroleón. Los primeros reportes apuntan a que el diseñador guanajuatense se trasladaba en una camioneta color gris por las calles de Moroleón, cuando fue agredido a balazos; al interior del vehículo también se encontraba una mujer, quien resultó herida.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presuntos responsables del homicidio del fiscal de Guanajuato En publicaciones de redes sociales, Molina destacó su cercanía con la alcaldesa de Moroleón, al afirmar que “gracias a ti he logrado mucho más de lo que imaginé y que siempre soñé”. Barragán agradeció a “Edgar Molina porque eres un digno representante de lo que es Moroleón. Y tengo la gran fortuna de que seas mi gran amigo de hace muchos años”. Mientras que la mandataria estatal también señaló que “gracias a su creatividad y dedicación, este día tan importante estuvo acompañado del orgullo de llevar puesto el arte de nuestra gente. ¡Me encantó!”, escribió en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran 12 cuerpos en fosa clandestina de Guanajuato ¿QUIÉN ERA EDGAR MOLINA? Edgar Molina fue un famoso diseñador de modas de Guanajuato, tenía sus operaciones en el municipio de Moroleón; por lo general, elabora vestidos para quinceañeras, graduaciones y bodas, aunque también realizaba envíos de su creación a todo México. Además de elaborar el vestido para la Alcaldesa, fue parte de los invitados del Primer Informe de Gobierno de Alma Barragán.

Al mismo tiempo, destacó por su diseño de trajes de charro para los influencers Yisus y Enrique, quienes se casaron en 2024 . Molina era bastante conocido en el Bajío mexicano, al contar con 29 mil seguidores en Facebook, así como tener 15 años de trayectoria en la industria y su gusto por crear ropa, el cual empezó desde la infancia cuando ayudaba en el negocio familiar.