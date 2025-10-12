Exige Torres Cofiño recursos en el PEF 2026 para renovar tuberías y drenaje pluvial en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con preocupación y compromiso por las familias de La Laguna, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño (PAN) solicitó formalmente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se asignen recursos suficientes y necesarios para dos frentes urgentes:

1. Sustitución de la red de distribución de agua y del drenaje sanitario en los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca, Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí; y

2. Construcción y continuación del Sistema Integral de Drenaje Pluvial en la zona Sur-Oriente de Torreón.

MONTOS SOLICITADOS

- Mil millones de pesos para sustitución de tuberías y drenaje sanitario en los municipios de La Laguna mencionados.

- 600 millones de pesos para drenaje pluvial en el Sur-Oriente de Torreón.Total solicitado: mil 600 millones de pesos.

Como fuente de compensación presupuestal, el diputado propone una reorientación dentro del Programa K019 (Infraestructura ferroviaria / Tren Maya) por un monto equivalente (mil 600 millones), sin afectar su operación ni metas, dada la magnitud de su asignación 2026.

¿POR QUÉ ES URGENTE?

- Torreón: el 65 por ciento del drenaje sanitario tiene más de 40 años, con colapsos, brotes de aguas negras e inundaciones cuando llueve. Solo en junio de 2024 se atendieron 1,564 reportes de fugas.

- Gómez Palacio: se pierde 38 por ciento del agua por deterioro en la red; si no se renuevan tuberías, el agua de ‘Agua Saludable para La Laguna’ no llegará correctamente a los hogares.

- Torreón carece de drenaje pluvial general: hoy las lluvias se van al drenaje sanitario, saturándolo y provocando inundaciones y hundimientos. El proyecto pluvial ya tiene costo total registrado y requiere continuidad.

“El agua debe estar en la llave, no tirándose en fugas ni metiéndose a las casas. Cambiar tuberías y hacer el drenaje pluvial no es un lujo, es una necesidad para cuidar la salud y el bolsillo de las familias laguneras”, comentó.

“Pido que el PEF 2026 ponga primero lo básico: tuberías que sirvan y un drenaje pluvial que nos proteja cuando llueve”, dijo.

Torres Cofiño exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir estas ampliaciones en el dictamen del PEF 2026: “La Laguna necesita obras que se sientan en casa: agua segura, calles sin inundaciones y salud para nuestras familias.”