Exige Torres Cofiño recursos en el PEF 2026 para renovar tuberías y drenaje pluvial en La Laguna

Torreón
/ 12 octubre 2025
    Exige Torres Cofiño recursos en el PEF 2026 para renovar tuberías y drenaje pluvial en La Laguna
    Torres Cofiño durante la presentación de su propuesta de asignación presupuestal 2026. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El diputado federal propone reorientar recursos del Programa K019 para financiar infraestructura de agua y drenaje sin afectar proyectos en curso

TORREÓN, COAH.- Con preocupación y compromiso por las familias de La Laguna, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño (PAN) solicitó formalmente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se asignen recursos suficientes y necesarios para dos frentes urgentes:

1. Sustitución de la red de distribución de agua y del drenaje sanitario en los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca, Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí; y

2. Construcción y continuación del Sistema Integral de Drenaje Pluvial en la zona Sur-Oriente de Torreón.

MONTOS SOLICITADOS

- Mil millones de pesos para sustitución de tuberías y drenaje sanitario en los municipios de La Laguna mencionados.

- 600 millones de pesos para drenaje pluvial en el Sur-Oriente de Torreón.Total solicitado: mil 600 millones de pesos.

Como fuente de compensación presupuestal, el diputado propone una reorientación dentro del Programa K019 (Infraestructura ferroviaria / Tren Maya) por un monto equivalente (mil 600 millones), sin afectar su operación ni metas, dada la magnitud de su asignación 2026.

¿POR QUÉ ES URGENTE?

- Torreón: el 65 por ciento del drenaje sanitario tiene más de 40 años, con colapsos, brotes de aguas negras e inundaciones cuando llueve. Solo en junio de 2024 se atendieron 1,564 reportes de fugas.

- Gómez Palacio: se pierde 38 por ciento del agua por deterioro en la red; si no se renuevan tuberías, el agua de ‘Agua Saludable para La Laguna’ no llegará correctamente a los hogares.

- Torreón carece de drenaje pluvial general: hoy las lluvias se van al drenaje sanitario, saturándolo y provocando inundaciones y hundimientos. El proyecto pluvial ya tiene costo total registrado y requiere continuidad.

“El agua debe estar en la llave, no tirándose en fugas ni metiéndose a las casas. Cambiar tuberías y hacer el drenaje pluvial no es un lujo, es una necesidad para cuidar la salud y el bolsillo de las familias laguneras”, comentó.

“Pido que el PEF 2026 ponga primero lo básico: tuberías que sirvan y un drenaje pluvial que nos proteja cuando llueve”, dijo.

Torres Cofiño exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir estas ampliaciones en el dictamen del PEF 2026: “La Laguna necesita obras que se sientan en casa: agua segura, calles sin inundaciones y salud para nuestras familias.”

Temas


Drenaje
Presupuesto
Recursos Federales

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

