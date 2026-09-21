Bajan la muertes en Coahuila por principales enfermedades, menos cáncer

En Coahuila, cuatro de las cinco principales causas de muerte registraron disminuciones durante el primer trimestre de 2026, mientras que los tumores malignos reportaron un incremento. Las cifras preliminares de la Estadística de Defunciones Registradas del INEGI dieron a conocer que, entre enero y marzo de este año, las cinco principales causas de defunción en Coahuila acumularon 3 mil 168 decesos.

De acuerdo con los datos, la primera causa de muerte en la entidad fueron las enfermedades del corazón, que durante el primer trimestre registraron un total de mil 270 defunciones. Esta causa presentó una disminución de 18 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando Coahuila registró mil 545 defunciones. La segunda causa de muerte fue la diabetes mellitus, que también registró una disminución al pasar de 861 defunciones en el primer trimestre de 2025 a 772 en el mismo periodo de 2026. La tercera causa correspondió a los tumores malignos o cáncer, una de las dos que no registraron disminuciones. Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 612 defunciones, frente a las 554 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento de 10 por ciento.

La cuarta causa de muerte fue la influenza, que cobró 272 vidas en Coahuila durante los primeros tres meses de 2026, frente a las 387 registradas en el mismo periodo de 2025, es decir, una disminución de 30 por ciento. La quinta causa más frecuente correspondió a las enfermedades cerebrovasculares, que registraron 242 defunciones durante el primer trimestre de este año, frente a las 254 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 5 por ciento.

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