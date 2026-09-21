Bajan la muertes en Coahuila por principales enfermedades, menos cáncer

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    Bajan la muertes en Coahuila por principales enfermedades, menos cáncer
    La diabetes se mantiene como la segunda causa de defunción, aunque también presentó una disminución respecto a 2025. ESPECIAL

Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte, con mil 270 defunciones

En Coahuila, cuatro de las cinco principales causas de muerte registraron disminuciones durante el primer trimestre de 2026, mientras que los tumores malignos reportaron un incremento.

Las cifras preliminares de la Estadística de Defunciones Registradas del INEGI dieron a conocer que, entre enero y marzo de este año, las cinco principales causas de defunción en Coahuila acumularon 3 mil 168 decesos.

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De acuerdo con los datos, la primera causa de muerte en la entidad fueron las enfermedades del corazón, que durante el primer trimestre registraron un total de mil 270 defunciones.

Esta causa presentó una disminución de 18 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando Coahuila registró mil 545 defunciones.

La segunda causa de muerte fue la diabetes mellitus, que también registró una disminución al pasar de 861 defunciones en el primer trimestre de 2025 a 772 en el mismo periodo de 2026.

La tercera causa correspondió a los tumores malignos o cáncer, una de las dos que no registraron disminuciones. Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 612 defunciones, frente a las 554 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento de 10 por ciento.

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La cuarta causa de muerte fue la influenza, que cobró 272 vidas en Coahuila durante los primeros tres meses de 2026, frente a las 387 registradas en el mismo periodo de 2025, es decir, una disminución de 30 por ciento.

La quinta causa más frecuente correspondió a las enfermedades cerebrovasculares, que registraron 242 defunciones durante el primer trimestre de este año, frente a las 254 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 5 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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